MLB／大聯盟、球員工會協商5小時 仍沒有取得共識
美國職棒大聯盟（MLB）球員工會與聯盟方的勞資爭議，讓封館狀況持續至今。根據《MLB.jp》報導，台灣時間22日雙方代表進行約5小時的談判，雖然仍未取得共識，但預計本周起雙方每天都將進行會議，解除封館狀態露出一絲曙光。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-02-22 10:16:23
大聯盟主席曼Rob Manfred於12日信心喊話，認為雙方有機會盡快達成協議，讓新的球季可以如期開打，雙方於13日回到談判桌，大聯盟交出130頁的最新提案，包括調整競爭平衡稅、球員底薪與調高豪華稅等項目，但多間美媒報導稱球員工會仍沒有興趣，雙方仍陷入僵局。
台灣時間22日雙方再度回到談判桌，相比於上次冷淡的狀況，這次談判雙方進行5小時的會議時間，但是多間外媒報導指出，對於爭議及解除封館狀態仍沒有實質進展。
美國職棒大聯盟新球季將於台灣時間4月1日正式開打，春訓早該於2月啟動。如今勞資爭議造成的狀況，已經讓春訓確定無法正常進行，就連開幕戰能否開打都不得而知。
不過22日的會議並非毫無作用，報導指出，雖然雙方仍未取得共識，但預計本周起雙方每天都將進行會議，為解除封館狀態露出一絲曙光。