俄羅斯出兵烏克蘭東部　民調：63%不認為中共會藉機犯台

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關於美國總統拜登宣示「美軍不會進入烏克蘭境內，包括撤僑，否則將會是世界大戰」，民調顯示，26%受訪者欣賞美國總統拜登決定即使俄烏開戰也不派兵進入烏克蘭的作法，但也有51%不欣賞。
關於中共會不會在俄烏戰爭爆發之後武力犯台，調查顯示，27%民眾認為，在目前情況下，中共可能隨時會出兵攻打台灣，尤其當俄烏戰爭爆發之後，但有高達63%認為不可能。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不論台灣各個族群都有超過50%以上的多數表示不欣賞拜登總統這項作法。這也是不多見的事。針對中共攻台議題，藍綠支持者對中共是否會武力犯台開始有共識，這倒是很罕見的狀況。從各個政黨支持者對此一問題的回應看，整體趨勢頗類似，相當有趣。
游盈隆分析指出，從年齡層看，20至54歲和55歲以上的人相比，會發現年紀較輕的人危機意識比較強，但整體來說，絕對多數的人是持著老神在在的態度，對中共隨時會武力犯台的說法不以為然。從教育程度來看，教育程度越高，危機意識較強，但整體而言，除了小學及以下教育程度者外，初中及以上教育程度者中皆有超過60%的人覺得中共不可能隨時武力犯台。
本次調查訪問期間是2月14至15日，以全國為範圍的20歲以上成年人； 抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。