服務移工、弱勢勞工受肯定　臺南勞政人員獲表揚

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其中新南向訪視關懷服務為六都創舉，蕭科長就勞動條件、就業服務法之專業，結合內政部移民署至學校、外籍生實習打工之企業，進行法令宣導等訪視關懷服務。擔任外籍生、學校、實習企業三方溝通之橋梁，了解其需求並予以提供服務，避免因溝通不良或不諳法令而觸法。先後至嘉南藥理大學、遠東科技大學、長榮大學、中華醫事科技大學、崑山科技大學、臺灣首府大學等6家學校，服務逾千名外籍生，同步至外籍生實習、工讀之企業，了解外籍生實習、工作情形，提醒企業勞動條件應注意事項。
另勞安福利科吳素珍股長推動相關業務成績也十分亮眼，不僅在結合工會專業志工推動義剪服務、辦理職災等弱勢勞工家庭房屋修繕及後續關懷，是全國首創服務，更於109年6月陸續擴展外縣市經驗分享，整合資源協助弱勢勞工家庭改善居住環境，110年專案管理大獎榮獲標竿專案獎-小型專案優選。在職業安全衛生方面，籌組「安衛家族」促進自主管理，109年及110年安衛家族成員獲「企業標竿獎」、「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」、「勞動健康特別獎」等4項國家職業安全衛生獎項，連續2年獲獎全壘打，共計8個事業單位得獎，獲獎比率逾全國三分之一；督導中小企業工作環境輔導改善，109年績效評核獲優等獎，並推展防災訪視輔導團臨場輔導，110年政府機關推動職業安全衛生績效評核獲良等獎；所督導之職業災害勞工主動服務計畫業務評鑑，連獲4次優等獎；管理南門勞工育樂中心並參加勞動部TTQS評核連獲8年金牌獎。
王鑫基局長表示，今日受獎的兩位同仁都是積極進取及具責任感的員工，在工作崗位盡心盡力，成效優良獲中央肯定，未來勞工局也將落實黃偉哲市長「希望家園」的理念，持續推動各項勞政業務，做得更好，讓勞工朋友過得更好。