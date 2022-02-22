交警當球評被懲戒　石明謹喊不合理：收租、買賣股票沒事

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石說，另外，銓敘部過去所發函釋，上班前送報紙、2019年有人去送UberEats、街頭藝人表演上電視接受民眾報酬，都沒有違法，但到了2019年卻突然認為，過去8年去電視台當球評，現在是違法的，所以移付懲戒，等於從頭到尾態度反覆，而長官給的意見完全不一樣，對所有公務人員的保障不公平，也剝奪你工作自由權。
石明謹指，公務人員收房租也是經常性、持續性，買賣股票、買賣汽車、買賣房子也都可以得到很多業外收入，甚至比球評一年可拿的錢高出十倍、上百倍，這些業外收入卻沒問題？這是否有違反《憲法》保障的工作自由權疑慮？
石表示，自己當足球協會紀律委員2年半領了5400元便當錢跟車馬費，也被北市府移付懲戒最不合理，因《公務員服務法》規定，擔任非營利事業的法人或職位幹部，需主管機關許可，也就是說，要踢足球、如果想參加土風舞社團並擔任幹部，都要主管機關許可，如果主管不允許怎辦？這是否侵犯人民結社自由權？而種種不合理問題過去都曾發生過。
話鋒一轉，石明謹問大家，為何要請交通警察去當球評？因為球評無法謀生，台灣很多體育類裁判教練、講評或老師基本上都有其他工作，他敢說，一半以上不是老師就是公務人員，他們是推動國內體壇進步的動力，沒有他們，我們體育要如何發展？
他說，在台灣當講評、教練一年要領到5、60萬以上購生活的錢，根本不可能，99％都是兼職，如果沒有這些人，那台灣的音樂、藝術、體育環境要如何下去？大家都不能接受任何報酬，連車資、便當都不能吃嗎？這相當不合理。