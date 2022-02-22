資訊戰開打？俄軍新海報籲勿用TikTok 憂軍事機密外洩
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在當地時間21日晚間發表談話，承認烏克蘭東部2個由分離主義者控制的地區獨立，引起國際一片譁然，西方國家紛紛出聲指責。在俄羅斯入侵烏克蘭的憂慮持續增加的情況之下，不僅槍炮兵力成為重點，網路也成為戰力考量。俄羅斯軍方近來發布海報宣導，要求民眾減少使用社群影音應用程式TikTok，以防止軍事機密外洩。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-22 10:30:13
根據《每日郵報》報導，俄羅斯安全部門發布最新宣傳海報，只見海報上有一名俄羅斯士兵，對著智慧型手機說「Нет」（不要），而智慧型手機的畫面顯示著時下年輕人熱愛使用的社群影音應用程式TikTok的畫面。
這份海報是將蘇聯時期著名的「禁酒運動」的宣傳海報改編而成，並表達出戰爭時期時常會出現的「隔牆有耳」（walls have ears）海報相同的含義。
在俄羅斯防範軍事機密外洩的同時，烏克蘭也啟動了「過濾計畫」（Filter），目的在於教育民眾認識辨別假消息。該項目負責人瓦萊莉亞（Valeria Kovtun）表示，「當務之急是培養民眾媒體素養，讓烏克蘭社會更能抵禦來自俄羅斯的宣傳。」