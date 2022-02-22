我們不是背骨仔！烏總統回嗆蒲亭：誰也沒欠、寸土不讓
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部2個分離共和國為獨立實體，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」，引發全球譁然，對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則回嗆，俄國的行為已侵犯烏克蘭領土和主權，誓言不會割讓任何領土。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-22 10:32:54
綜合外媒報導，俄羅斯承認烏東2個地區，即頓涅茨克和盧干斯克獨立，並批評烏克蘭是忘恩負義的「背骨仔」，於後蘇聯時期向俄羅斯討一堆東西，現在卻毫無回報，甚至成為傀儡政府的殖民地。對於蒲亭的控訴，澤倫斯基隨即在當地時間22日凌晨發表全國電視講話，指控俄國侵犯烏克蘭領土的完整和主權，無論俄國發表何種聲明，烏克蘭在國際上認可的邊界都將保持原樣。
澤倫斯基強調，烏克蘭不欠任何人任何東西，也不會向任何人讓步，何況今時不同往日，現在已不是2014年2月，而是2022年2月，烏克蘭已是個不同的國家，會在自己的土地上繼續致力於和平這個目標。
澤倫斯基指出，蒲亭下令軍隊進入烏克蘭的行動，正在破壞和平以及現有的國際協議，呼籲各國領導人召開緊急峰會，敦促烏克蘭的盟邦對俄國採取行動。