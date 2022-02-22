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中國監管風暴延燒微博！員工「領嘸年終」還遭大規模裁員

▲中國對網路產業的監管風暴延燒至微博，超過百名員工表示遭「優化」暗示離職，就連年終獎金也一毛都領不到。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國對網路產業的監管風暴延燒至微博，超過百名員工表示遭「優化」暗示離職，就連年終獎金也一毛都領不到。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-22 10:37:30

中國對於產業的監管早有房地產、補習業在前，如今對於網路產業的監管措施也嚴重打擊了自家社群媒體巨擘。根據中國媒體報導，近日微博以「優化組織架構」傳出大規模裁員，有員工被暗示主動離職、有人考績被評最低等。連年終獎金都領不到就被要求走人。

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綜合中媒《時代財經》、港媒《經濟日報》報導，在中國「脈脈朝聘網」上最早有多名員工匿名爆出裁員消息，由於社群平台「脈脈」最早主打職場社交，且用戶必須以實名、在職認證，平台上的消息與爆料大多被認為可信度較高。

19日該平台上數篇討論「微博正在優化員工」的話題，一出現立刻被推上熱搜，這些消息來源表示已知被大規模粗暴裁員的員工高達200多人，這些主要「被優化」的職員在公司普遍任職約一年，且在去年底的考績莫名遭評為最低的「D等」，不僅沒領到年終獎金還被辭退。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲數篇「微博正在優化員工」的討論串被推上熱搜，逾百名員工自組「微信自救群」希望順利獲得補償。（圖／美聯社／達志影像）
另外在這200多人所在的「微信自救群」中，也有一名工程師表示，去年底公司寄信宣布全體年終獎金四個月，自己努力工作、週末加班，結果卻看見年員工績效遭評D等，年終獎金一毛錢都領不到，結果還沒來得及申訴，就傳來「被優化」的消息。儘管約定賠償金額是一個月薪水，但因為不信任公司，他才加入這個大群組中希望能順利拿到賠償。

目前遭到裁員消息的員工裡，有些是試用期快到了被辭退、有些是被主管要求「主動離職」；但也有年資較深的員工正在與人資部門僵持協商，但也有不少人已簽下離職補償方案同意裁員。

▲有網友提到，公司老闆不滿員工領完年終就跑，狠批「台灣人不夠忠誠」。（圖／翻攝Pexels）
▲有網友提到，許多員工是年終都領不到就被逼走，對於公司已感到灰心。（示意圖／翻攝Pexels）
微博對外回應表示，「不存在裁員一說」，並稱組織調整是為了加強優勢領域，調整組織架構的目的在於業務聚焦，涉及的員工會以「調職」為優先處置，若無適合職位才會協商解除勞動關係。不過，過去網路產業挨了監管風暴重擊後，包含快手、貝殼找房、拼多多、百度等大企業，傳出的裁員消息多從社群平台「脈脈」上開始流傳，從先例來看這些被點名的業者皆否認到底，但這些「傳言」往往都成了真。
 

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