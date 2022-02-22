異國婚姻不容易！新住民夫妻分享幸福秘訣

《四方報》報導，婚姻生活大不易，如何走得長久更是需要智慧及夫妻共同來努力，移民署臺中市第一服務站日前邀請了不同國籍的新住民夫妻牽手一起來共商婚姻大事，透過家庭教育中心婚姻推廣老師劉默君老師的引導，讓夫妻可以面對面，互相表達肢體語言，學習經營婚姻的技巧，尋找愛的真諦。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-22 10:46:45
課程中有來自各個國家的新住民夫妻，一起來學習維繫幸福婚姻秘訣，默君老師透過角色扮演的方式為大家示範，她說：「當家庭的壓力落在單獨一方身上，很容易成為壓垮婚姻的原因，臺語說夫妻是『牽手』，既然是『牽手』，不管是婚姻中的甜蜜或者責任，兩人都要一起分擔，一起牽手走下去。」
課程中老師透過各式各樣的遊戲，引導夫妻可以練習同理心，透過溝通，成為支持彼此的人。在課程的最後，電燈被全數關了起來，老師讓夫妻二人在彼此耳邊說出愛的告白；來自越南的新住民小文表示，很少聽到老公告白，除了害羞之外，內心覺得真的很感動。
站主任周佑仁表示，夫妻之間除了有濃濃的愛外，仍要彼此共同付出與承擔家庭生活壓力，成為另一半的神隊友，面對柴米油鹽七件事及家庭分工，都需要恒久與忍讓才能在婚姻路上平順；周主任也鼓勵在座新住民在臺灣期間可以多參加課程，更快融入臺灣生活。目前110學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫已開放報名申請，詳細資訊可上移民署全球資訊網查詢；最後也提醒民眾出門在外要確實做好手部消毒及戴好口罩，保護自己也保護家人。