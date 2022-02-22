為生病的孩子而跑 瑞信Happy Run熱烈報名中
瑞信兒童醫療基金會將於5月15在新北大都會公園的三重幸福水漾，舉行「2022瑞信Happy Run」公益路跑的活動，即日期起至3月31日止開放報名，邀請大家踴躍參加；參加者不僅為自己而跑，也是為生病的孩子而跑。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-22 10:52:33
瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，為推廣兒童友善醫療及健康意識，基金會自2015年起舉辦Happy Run公益路跑活動，每2年舉辦一次，除鼓勵病童及家屬參加外，也號召醫護人員以及所有關心兒童友善醫療的大小朋友們一起到戶外活動筋骨，舒展身心。
吳春福指出，去年受疫情影響未能舉辦，今年疫情趨緩，希望大家把握這個與家人、朋友一起跑步同樂的機會，呼朋引伴，踴躍報名參加，一起到戶外跑一跑，享受揮灑汗水的暢快；主辦單位將報名費全額捐做急重症與弱勢病童的（18歲以下）醫療補助經費。
曾經接受葉克膜急救的小米，雖然尚無法正常走路，但在病情日漸穩定時，也參加了上屆的Happy Run活動；小米爸爸說很開心看到小米帶著她的藍寶堅尼，在全家人的陪同下走完全程，今年看到我們的活動訊息後，小米她將再次參加這場盛會，希望用實際的行動支持兒童友善醫療。
瑞信兒童醫療基金會說，路跑長度分3K、6K，老少皆宜的親民路線，組別有個人組、親子組、團體組（20人）；今年適逢基金會成立20週年，為號召親子及團隊參加，特別製作經典複刻限量版的吉祥玩偶「比比」與「米米」，凡報名參加親子組、團體組，可分別獲贈1對、10對的比比與米米玩偶。