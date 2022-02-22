大學志願怎麼填？人力銀行揭六大學群新鮮人起薪

學測成績將在3月1日公布，共11.6萬名考生將申請大學校系，大學科系該怎麼選？人力銀行今（22）日公布六大學群起薪調查，工程學群的月薪中位數3.2萬元居冠、觀光休閒學群2.9萬元居末。另外近十年，跨領域學習的畢業生占比從5.7%升高到8.1%，月薪中位數可比單一領域高2000元，若以數學電算、工程、語文人文為跨領域的核心樞紐，薪水可高出5000元到1萬元不等。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-22 10:52:51
104人力銀行社會企業處副總經理王榮春指出，大學不全然是職業訓練所，選填志願可綜合評估三大方向，包含興趣何倫碼、畢業出路、以及產業趨勢及薪資。人力銀行也推出落點分析，交叉成績和興趣幫考生找到適合的校系，也協助考生評估是否有機會取得青睞校系二階甄選的門票。
而根據人力銀行數據，台灣高科技產業人才荒，從業人員專業含金量高，工程學群大學畢業生的月薪中位數3.2萬，居六大學群之冠；觀光休閒學群因疫情衝擊，進入門檻相對較低起薪僅2.9萬，居六大學群之末，高低落差3千元、約10.3%。
各學群TOP 3高薪學校，工程學群和資訊學群以台、成、清、陽明交大、政大、中大居前段班，其中，陽明交大兩校合併後，結合理工及醫療優勢起薪已超越台大，政大結合傳統金融、商管的好口碑能在數位金融找到利基點，起薪也擠進前三強，呈現出學校特色與趨勢加乘的效果。
法政學群和觀光休閒學群則有私校進榜，以法政學群的東吳大學、觀光休閒學群的輔大為例，文組熱門校系起薪達3.2萬，也有工程學群平均起薪的水平。
而如何跨域最加分？人力銀行數據顯示，電子資訊／軟體／半導體業5年來人才缺口成長36%，數學電算、工程學科無疑是跨域學群的雙核心；通用各產業的語文人文也是跨域的黃金組合之一，有利畢業後全球競逐有更好的發展，綜合前述三大樞紐，比單一領域畢業生第一份工作的月薪中位數可多5千至1萬不等。