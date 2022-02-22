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入列藍選策會　傅崐萁：國民黨只有勝利藍「沒有其他藍」

▲國民黨主席朱立倫將立委傅崐萁被列入中央選戰策略會，引發黨內強烈反彈。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫將立委傅崐萁被列入中央選戰策略會，引發黨內強烈反彈。（圖／資料照片）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-22 11:16:20｜2022-02-22 11:18:50

國民黨主席朱立倫將立委傅崐萁列入中央選戰策略會報，引發反彈。對此，傅崐萁今（22）日強調，他對於民進黨非常了解，也深知他們的恐懼，今年會讓對手看見國民黨只有「勝利藍」，沒有「其他藍」。

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國民黨16日公布攸關地方勢力整合、協調的「中央選戰策略會報」，傳出由立委傅崐萁擔任執行長，負責實際操盤，但馬上有黨內不具名立委批評是「請鬼拿藥單」，另有民進黨人是更質疑傅是地下黨主席、2024朱立倫副手人選。

對此，傅崐萁上午受訪時表示，面對黨內的質疑、批評，他欣然接受，而對於民進黨動用府、院、黨鋪天蓋地的攻擊，他深刻了解到民進黨的恐懼，南部選民非常熱情，希望國民黨收復高雄，他深具信心，今年是一場不一樣的選戰。

傅崐萁強調，今年年底，民進黨要面對的是一個團結的國民黨，只要社會導入正軌，任何犧牲他都願意承擔。所有職務都是義務職，不會在乎稱謂，唯一的目標就是「勝利藍」，沒有其他組織。他說，民進黨有陳明文、柯建銘、黃承國、洪耀福等人完成民進黨的霸業，相信未來的國民黨一定會團結，雖然勢必會有陣痛期，但內部的指正他會承受，傅崐萁也強調，既然是個輔選的人，他就不會下場參選。

對此，新北市議員葉元之也表示，中央選策會就是一個負責協調地方的單位，本來就需要一些跟地方關係好的政壇人士，幫忙在各地整合勢力。而傅因為做過多屆立委，也當過縣長，與很多縣市的卸任縣長、立委都有好交情，由他來幫忙整合地方勢力，不是一個很好的助力嗎？

葉元之說，提名時最怕出現的情況是，地方勢力眾多，最後黨提名了其中一位，沒被提名者心生不滿，整股勢力不輔選，所以需要有份量者出來協調其他有實力者，全力支持黨的提名人。這種角色民進黨也有，「蔡英文不都請柯建銘及陳明文來喬選舉，怎不見民進黨搞內鬨？」

葉元之指出，每次大家都說民進黨很會選舉，但當國民黨務實的處理選舉事務時，又看到一堆自己人來唱反調，「到底是想不想贏？」而中央選戰策略會報並非只有傅崐萁一人，還有邱鏡淳、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭等人，都是選舉經驗豐富的好手。

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