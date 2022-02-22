泰觀局辦線上說明會　泰國最新旅遊計畫曝

《四方報》報導，泰國觀光局台北辦事處於今（22）日上午舉行線上說明會，丁蓉采處長在會議上指出疫情延燒至今已經兩年了，影響各國民生和旅遊狀況，未來泰國將會推出新的旅遊計畫，而今年的觀光主題為「 Amazing New Chapters 2022 驚艷泰國，精彩新篇章」，且目前 TEST & GO 計劃已於2月1日重新恢復。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-22 11:25:19｜2022-02-22 11:25:54
泰國貿易經濟辦事處代表也在會議上問候來賓，「泰國已經準備好開啟國境，迎接旅客來泰國。今年泰國下半年會推出新的活動。」在會議上，泰國觀光局發言人Ben Hung說明泰國2月1日起入境泰國的相關規定準則，他指出特別的措施是到達泰國的第一天和第五天需要在酒店房間進行檢測，如果第一天檢測結果是陰性，那可以繼續洽公和旅遊，直到第五天再回酒店房間檢測。
今年泰國觀光局將推出的旅遊計畫為運動或養生旅遊，例如推廣高爾夫球和按摩等行程，結合在地文化特色，提供普吉老街文化體驗，並推薦普吉島的酒店，期待旅客在泰國能獲得安逸的休息和美好的旅遊時光。除此之外，從普吉到蘇梅，再到喀比及攀牙島，都是相當推薦旅客前往的旅遊勝地。
所有新的 TEST & GO Thailand Pass 申請必須在第 1 天和第 5 天提交 共2 次 RT-PCR 測試和住宿（SHA Extra Plus (SHA++)、AQ、OQ 或 AHQ）的預付款證明，以及第 1 天的預先安排的接送服務，更多相關規範可前往官網。