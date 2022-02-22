習近平又算馬雲舊帳？螞蟻金流疑捲貪腐 遭當局監管徹查
中國監管機構在2020年聯手對阿里巴巴進行反壟斷整頓，其中對創辦人馬雲最關鍵的一次打擊是在最後時刻，將螞蟻金服在美國上市的計劃叫停，自此馬雲也從公眾視野中突然消失。日前又傳出當局將進行新一輪的金融風險審查，同時也將重新審查螞蟻和其子公司，據傳這將會是對螞蟻金流最徹底的一次調查。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-22 11:22:56
上個月中國央視才以一部《零容忍》反腐紀錄片披露前浙江省委常委、杭州市委書記周江勇濫用職權，協助其弟周健勇的科技公司取得寧波、溫州等地鐵移動支付標案，英國《金融時報》報導指出，螞蟻集團旗下的一家公司向兩兄弟支付了一筆「高額款項」，以獲取低廉價格的土地與享受優惠政策，馬雲雖未被直接點名，但明顯是準備「算舊帳」了。
《彭博社》也指出，最近中國多個監管機構要求徹查螞蟻和其子公司截至今年1月份的所有交易與金流，包含對股東的風險審查。儘管不清楚確切引發審查的原因，但北京當局的高壓監管據傳將會是扼殺螞蟻金服迄今最廣泛且徹底的一次調查，當局還特地要求銀行迅速上報調查結果，顯然沒有對馬雲的金錢帝國放鬆手。
這些調查導致昨（21）日中國的科技股連續下跌，主因在於這些調查重創了擁有螞蟻金服股份的阿里巴巴集團和騰訊等公司，報導指出這可能是自去年七月以來最大的連續2個交易日下跌跌幅，不僅對於科技公司的利潤有所損失，甚至影響到某些公司被迫擱置上市計畫，這也顯示投資者對於中國科技業仍抱持極大的疑慮。