江宏傑愣住了！「4位家屬」突然現身 他嚇到說不出話
江宏傑今（22日）迎來33歲生日，這也是他恢單後的第一個生日，人緣極好的他，已提前收到許多蛋糕及祝福，沒想到，生日前夕又收到一份驚喜大禮，昨（21日）聚餐場合，4名家屬突然現身，讓江宏傑愣在原地久久不能自已，「真的嚇到說不出話」！
娛樂中心／綜合報導
2022-02-22 11:59:43｜2022-02-22 12:07:27
《全明星》紅隊隊長王子（邱勝翊）與隊友秘籌生日禮物給江宏傑，影片中，江宏傑的爸爸、媽媽、女兒「Aila醬（小小愛）」、兒子「Kou君（小小傑）」無預警出現在餐廳，江爸端著蛋糕，媽媽牽著孫子女走向江宏傑，原本在滑手機的江宏傑看到後張大嘴，數秒後才趕緊把孩子抱在大腿上，並接下蛋糕許願。
王子在IG感性寫下：「我們的領隊，謝謝你善良和溫暖的心，用不一樣的方式帶領我們，2022.02.22很特別的日子，祝你生日大快樂，願望一定要實現，Red fire愛你！」江宏傑也回應：「夢中的感覺，這輩子應該會一直記得今天，驚嚇又難忘的生日哈哈！」
江宏傑在粉專表示：「這驚喜！！真的嚇到說不出話！！請出江爸江媽還有孩子們！只有王子能超越王子！」王子留言：「生日快樂！你有開心最重要！」阿樂、蔡尚樺、晏柔中、吳心緹、李玖哲、許維恩、粿粿等人都送上祝賀。（編輯：楊穎軒）