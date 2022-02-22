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江宏傑愣住了！「4位家屬」突然現身　他嚇到說不出話

▲特別嘉賓現身江宏傑生日會。（圖／red_fireeeeee IG）
▲特別嘉賓現身江宏傑生日會。（圖／red_fireeeeee IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-22 11:59:43｜2022-02-22 12:07:27

江宏傑今（22日）迎來33歲生日，這也是他恢單後的第一個生日，人緣極好的他，已提前收到許多蛋糕及祝福，沒想到，生日前夕又收到一份驚喜大禮，昨（21日）聚餐場合，4名家屬突然現身，讓江宏傑愣在原地久久不能自已，「真的嚇到說不出話」！

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▲江宏傑長尾巴。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑長尾巴。（圖／江宏傑臉書）
《全明星》紅隊隊長王子（邱勝翊）與隊友秘籌生日禮物給江宏傑，影片中，江宏傑的爸爸、媽媽、女兒「Aila醬（小小愛）」、兒子「Kou君（小小傑）」無預警出現在餐廳，江爸端著蛋糕，媽媽牽著孫子女走向江宏傑，原本在滑手機的江宏傑看到後張大嘴，數秒後才趕緊把孩子抱在大腿上，並接下蛋糕許願。

▲江宏傑雙親及小孩現身。（圖／red_fireeeeee IG）
▲▼江宏傑雙親及小孩現身。（圖／red_fireeeeee IG）
▲▼江宏傑雙親及小孩現身。（圖／red_fireeeeee IG）
▲見到「特別嘉賓」，江宏傑張嘴說不出話。（圖／red_fireeeeee IG）
▲見到「特別嘉賓」，江宏傑張嘴說不出話。（圖／red_fireeeeee IG）
▲▼江宏傑持續呈現驚呆的狀態。（圖／red_fireeeeee IG）
▲▼江宏傑持續呈現驚呆的狀態。（圖／red_fireeeeee IG）
▲▼江宏傑持續呈現驚呆的狀態。（圖／red_fireeeeee IG）
王子在IG感性寫下：「我們的領隊，謝謝你善良和溫暖的心，用不一樣的方式帶領我們，2022.02.22很特別的日子，祝你生日大快樂，願望一定要實現，Red fire愛你！」江宏傑也回應：「夢中的感覺，這輩子應該會一直記得今天，驚嚇又難忘的生日哈哈！」

▲江宏傑與爸媽、兒女留影。（圖／red_fireeeeee IG）
▲江宏傑與爸媽、兒女留影。（圖／red_fireeeeee IG）
▲▼江宏傑與親友大合照，度過難忘又溫馨的生日。（圖／江宏傑臉書）
▲▼江宏傑與親友大合照，度過難忘又溫馨的生日。（圖／江宏傑臉書）
▲▼江宏傑與親友大合照，度過難忘又溫馨的生日。（圖／江宏傑臉書）
▲▼江宏傑與親友大合照，度過難忘又溫馨的生日。（圖／江宏傑臉書）
▲王子（左一）和江宏傑兒女自拍。（圖／邱勝翊 王子IG）
▲王子（左一）和江宏傑兒女自拍。（圖／邱勝翊 王子IG）
江宏傑在粉專表示：「這驚喜！！真的嚇到說不出話！！請出江爸江媽還有孩子們！只有王子能超越王子！」王子留言：「生日快樂！你有開心最重要！」阿樂、蔡尚樺、晏柔中、吳心緹、李玖哲、許維恩、粿粿等人都送上祝賀。（編輯：楊穎軒）


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