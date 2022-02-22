歷經6年！維冠大樓重建完工 陳宗彥：助民眾重返家園
副總統賴清德及內政部次長陳宗彥今（22）日出席「台南市維冠金龍大樓都市更新重建案」舉辦謝土暨完工典禮。陳宗彥表示，維冠大樓因105年美濃地震倒塌，歷經6年時間重建完成並更名為「出雲居」，為地下3層、地上15層的住商大樓，共計48戶，讓民眾能重返家園展開新生活。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-22 11:33:56
陳宗彥表示，105年地震造成維冠金龍大樓倒塌，造成多人傷亡，當年他正於臺南市政府民政局服務，與市府團隊秉持人溺己溺的精神，一同肩負起救災的職責，以同理心、多面向照顧等災後重建原則，提供震災應變處置作為、給予罹難者家庭治喪關懷協助等，並爭取中央復建經費，協助災民推動災後復建工作。
維冠大樓重建，除部分所有權人不願原址重建，臺南市政府運用善款，以協議價購方式取得土地產權外，對於希望原地重建的所有權人，則以透過都市更新方式，協助災民重建家園。
重建期間，為協助民眾儘速辦理家園重建，內政部於105年核定補助臺南市政府成立自主更新輔導團，協助原屋主自發性地組成都市更新會，並於隔（106）年核定都市更新會重建規劃補助經費及更新會行政作業費共150萬元，以加速災後重建相關作業。
陳宗彥指出，為避免地震造成中高樓層倒塌，減少重大生命財產損傷，內政部去年5月已完成都市更新條例修正，針對海砂屋或耐震能力不足危害公共安全的建物，得簡化政府代為拆除程序，適度放寬容積獎勵；並於去年11月發布耐震能力不足認定辦法，讓地方政府得以執行，落實保障民眾居住安全。
陳宗彥強調，未來將持續推動都更、輔導危險建築改善或重建，以提升國內建築安全、優化國人居住環境及守護國民居住安全。