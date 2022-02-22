原物料行情未見終點？中華徵信所：台面臨新一輪通膨危機

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至於國際銅價，倫敦銅價由2月10每公噸10305美元，快速拉回到2月17日的9982美元，跌幅3.13%。國際鋁價由2月11日的3146美元，拉升到2月17日的3314.6美元，漲幅5.09%。
而CRU國際鋼鐵指數則由5140點下跌至5080點，下跌1.17%，波動最小。不過，道瓊美國採礦業指數則在最近一周暴漲12.26%。美國黄豆期貨價格也由2月15日的1524.1美元拉升到2月18日盤中的1608.5美元，最大漲幅達4.13%。紐約棉花期貨由2月15日的125.28美元跌至2月17日最低119.03美元，跌幅達4.98%。
中華徵信所認為，這顯然短期原物料價格會隨著俄烏一觸即發的緊張形勢波動，如果俄烏開戰，必然帶動基礎建設相關的原物料行情飆漲。反之，即便俄烏形勢緩和，原物料價格回跌，但也只是暫時的，因為在全球各國對抗疫情策略一致由積極圍堵轉為與病毒共存的策略，歐美各國陸續對疫情解封，導引人民生活及經濟活動恢復正常，實質的工業需求會持續增加，使原物料價格很快會得到支撐並且繼續走堅。
特別的是，在汽車晶片荒逐步緩和情況下，美國汽車工業產能也將陸續開出，加上電動車的市場需求快速增加，以及海運業加速新建造貨輪，都會促使油價及鋼鐵價格堅挺，而全球商務及旅遊市場開放，全球客機航班回復正常，更足以帶動原油價格上揚，國際原油價格上看120美元並非不可能，並促使全球通貨膨脹再創高峰。
綜觀上述情況，中華徵信所強調，怎麼看原物料行情都不像是結束的趨勢，並可能使得美國降息無功而返難以達成目標，另一方面通貨膨脹若壓不下去，那麼黃金價格則可能一飛沖天再攻2020年8月3日所創下的2075美元，並且可望突破2100美元。因而2022年的原物料行情在第1季看不到終點，可能出乎大多數國際經濟研究機構的所預期的更為強勁。甚至原物料行情在第2季也不會和緩，可能要到第3季初或第3季中期行情才會歇息。
中華徵信所提醒，針對原物料行情高漲為台灣可能所帶來的危機，必須謹慎看待，因為台灣去年的消費者物價指數僅上升2.01%，但是躉售物指數上升幅度則高達8.9%，顯示代表企業高漲的營運成本，尚未完全反應到消費者端，今年萬物皆漲的情況恐難避免。
值得注意的是，我國去年進口總額3810.22億美元，較2020年的2861.48億美元，增加948.74億美元，進口成長率高達33.2%，遠高於出口成長率的29.4%，其中電子零組件進口增加217.7美億元，礦產品更增加229.55億美元（原油進口額198.40億美元，就較2020年增加73.35億美元），兩者合計447.25億美元，就占了去年進口增長的47.14%，顯示除了電子業的關鍵零組件成本上升外，原油、鋼鐵等原物料價格的大漲才是帶動進口總額成長的最大元兇。
去年中油平均購油成本粗估約在每桶67.71美元至67.89美元，中華徵信所分析，目前看來今年原油價格將維持在每桶80美元以上，那麼我國進口原油總額約會成長13%，但若有1到2季維持在90美元以上時，進口厡油總額可能成長15%至17%。萬一今年國際原油價格有1到2季維持100美元以上，台灣的通貨膨脹速度會超乎想像，若要壓低原物料進口成本，那麼新台幣可能就要以升值維持強勢來應對。