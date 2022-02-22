台股近午盤一度大跌380點　黃金概念股逆勢走強

俄羅斯與烏克蘭情勢再度升溫，使亞股今（22）日也嚇趴，日股約跌2%以上，韓股跌1.7%左右。台北股市今日早盤萬八失守，上午11點左右，更是大跌380點，下殺到17840點附近。權值股台積電午盤跌6元，來到626元，跌近1%。電金熄火、航運股賣壓沉重，唯黃金概念股與部分遊戲股逆勢抗跌。
記者許家禎/台北報導
2022-02-22 11:54:24｜2022-02-22 11:56:09
美股昨（21）日因華盛頓誕辰紀念日休市，受到國際情勢緊張，亞股慘綠，台股也重摔，今日開盤跌61.98點，加權股價指數以18159.51點開出，沒多久萬八失守，接近11點左右，更是大跌380點，下殺到17840點附近，午盤跌約320多點，來到17897點附近。
權值股台積電午盤跌6元，來到626元，跌近1%。其他電子股也綠光罩頂，聯發科、南亞科、友達、群創、大立光跌3%左右，鴻海、國巨、旺宏、日月光跌2%上下。貨櫃三雄賣壓沉重，其中長榮午盤跌5.4%、陽明跌6%以上，萬海跌超過7%。至於華航也跌2.4%、長榮航跌1.3%。而黃金概念股走強，佳龍漲8%以上，金益鼎漲3%多。遊戲概念股也強勢，辣椒奔漲停，歐買尬與華義漲2到3%。