名家論壇》蕭徐行／暗獨、反共藍　國民黨何去何從

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中共「人民政協報」，出文直斥國民黨是「暗獨」，提醒相較於民進黨的「明獨」，暗獨更是難防，並指出，台灣有兩股反對與中國統一的勢力，一是民進黨公然標榜「台灣獨立」，另一則是表面「堅持一個中國」，實際上卻勾結美、日等反華勢力的國民黨頑固派，報導抨擊國民黨已經在國家與民族大義上迷失方向。「人民政協報」隸屬於中共政協，政協主席汪洋身兼中共政治局常委是國民黨最重要的溝通「對口」，才剛剛接見過國民黨前主席洪秀柱，並重申，在堅持一個中國原則與「九二共識」的基礎上，願意和台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題開展廣泛深入的對話溝通與民主協商，尋求社會共識。不到一個星期後，政協的機關報就對於國民黨嚴厲的批評，設想連系出同源的國民黨都被打成了台獨，共產黨還要怎麼跟主張明獨的民進黨等等泛綠支持者對話溝通呢？
汪毅夫的談話更是在國民黨與共產黨關係上再補一刀，他強調，必須認識到，「反共」立場和「台獨」主張在性質上都是反動的，國民黨「頑固派」、民進黨「反動派」的同質化傾向是危險的。堅持「反共」立場的國民黨頑固派，和堅持「台獨」主張的民進黨反動派，都是製造台灣問題、妨礙解決台灣問題、阻礙實現統一的主要敵對力量。
這兩篇重量級的文章，無疑地讓國民黨與共產黨的關係亮起了紅燈，國民黨更應該從這幾篇文章了解，國民黨已經逐步被視為兩岸統一的障礙，尤其在國民黨日益衰弱，執政無望的情形下，中國國民黨絕對是共產黨鄙棄的統一障礙。
相對的，國民黨在香港反送終事件中不能嚴厲批駁中共的錯誤行徑，讓反中意識高漲的台灣人認定國民黨就是共產黨的同路人而加以排拒。大陸始終不了解台灣人在經過馬英九執政八年期間與大陸的密切接觸，不僅沒有實質拉近兩岸人民的距離，反而讓台灣人對於中國共產體制產生更強的警戒排拒感。2019年在香港爆發的「反送中」運動，香港政府與北京政權對於香港民眾採取的嚴厲打擊，尤其是完全沒收香港人的民主制度，更證明中共力推的「一國兩制」只是統治假象，也讓台灣人民對於香港人產生唇亡齒寒的同情效應，進而使得厭惡中共的比例急速增加。
再者，這幾年來中國政府在國際間採行的戰狼式外交，引起了國際人士的反感，也讓反中情結不僅在台灣，也在世界各地成為風潮。更由於兩岸人民的生活方式，思想與文化、政治制度的截然不同以及中華民國在台灣存在的歷史事實，當然讓台灣民眾離大陸越來越遠，最近媒體就報導，美國知名智庫探討與中國統一為何在台灣不受歡迎的報告指出，多數台灣人拒絕與中國統一，但多數人也不支持立即宣布獨立。與此同時把自己單獨定位為台灣人而不是中國人的民眾持許增加。
台灣人越來越傾向兩岸維持現狀後走向分治的狀態，一方面是跟兩岸分離了七十年，或上溯自日治時代以降超過一百二十年的兩岸隔離，文化層次有了很大的不同有關。其次，台灣幾乎在所有年齡層，對中共體制都抱持負面觀感，49歲以下負面觀感更是超過70%，受訪者不只不喜歡中國政府，更以負面解讀中共。這樣負面的看法當然跟中共動輒使用武力威嚇台灣人民，始終不放棄武力犯台有關，香港的民主被沒收則是大家眼睜睜看到的實境秀，所以要說願意讓中共台統治台灣的比例自然極低。
面對反中、仇中意識成為台灣民意主流，也加上共產黨對於國民黨在兩岸關係中的價值越來越看貶之，強力主張「九二共識、一中各表」的國民黨不知如何解讀。在國際局勢變換，中美持續對立的氛圍下，九二共識已經被抹成了親共的代名詞，尤其年輕族群對此極度的排斥，國民黨再如此無動於衷，別說拿回執政權，可能要淪為第二大在野黨了，九二共識也已經快成為「歷史名詞」了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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