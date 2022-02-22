宋楚瑜帳戶爭議黃珊珊需表態？柯文哲：那時候她才大學
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）遭到質疑，數十年來經手大量各國相關人士的黑錢，相關客戶名單也被外流給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）以及國外各大媒體。而其中親民黨主席宋楚瑜也名列在內，被指稱在西元1993年至2010年期間，宋楚瑜存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣）。此番爭議也被民進黨人士質疑「黃珊珊是否要出面回應？」對此台北市長柯文哲今日上午接受訪問時，直言「那時候黃珊珊才大四，怎麼會會知道這些？」
記者丁上程／台北報導
2022-02-22 12:01:19
民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔昨（21）日晚間在臉書上PO文，表示瑞士信貸銀行被揭露數十年來經手大量黑錢，而其中的客戶名單近日被揭露，其中有一個「大家都很熟悉的名字」，就是親民黨主席宋楚瑜。該組織敘述，宋楚瑜是在1993年開啟個人帳戶，當年他正從中國國民黨秘書長升任為臺灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束；宋楚瑜並陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。
民進黨立委王定宇也隨即分享趙怡翔的貼文，並表示有了第一波驚人的發現「宋楚瑜」，不知道身為宋楚瑜一手提攜的黃珊珊副市長，怎麼看待此事？是否願意一起呼籲「宋省長」出面說清楚？
對此柯文哲今（22）日上午被問及該議題時，表示今日北市府晨會結束前，有問到黃珊珊該議題。「民國84年（實為西元1993年、民國82年）那時候她才大學四年級。」柯文哲表示，自己問黃珊珊，她回應那時候還在念大學四年級，怎麼會知道這些事？
柯文哲表示，第一點這個新聞要先查證屬實，「每天都有一些網路假新聞，有時候我都不知道是真的假的。」柯文哲強調，要先查清楚新聞是否屬實，如果屬實的話，應該是當事人要回答，怎麼會旁邊無關的人去替他回答？