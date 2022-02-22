烏俄衝突一觸即發！「歐洲代孕之都」受衝擊 行情曝光
俄羅斯與烏克蘭緊張局勢持續，戰火一觸即發，許多烏克蘭富豪以及國會議員慌忙逃竄，在瀰漫著一片恐慌氣氛之下，也意外曝光了有著「歐洲代孕之督」烏克蘭代理孕母的困境。英國媒體揭露，隨著俄羅斯入侵烏克蘭的威脅與日俱增，許多「準父母」嚇壞，擔心代孕媽媽腹中的小孩遭受波及，紛紛要求其離境避難，但許多代孕媽媽因為擔憂無法照顧自己的親生孩子，因而陷入兩難。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-22 12:07:41
根據英國媒體《星期日泰唔士報》20日報導，當時俄羅斯總統蒲亭尚未承認烏克蘭東部2地區獨立，俄羅斯軍隊也還沒越過烏克蘭邊境，但是局勢已經動盪不安，更對烏克蘭經濟造成極大衝擊，外資以及當地投資人紛紛撤離，數十億美元資金也跟著出逃，不但造成幣值大貶5%，還波及了當地近年來蓬勃發展的「代孕行業」。
報導指出，由於過去印度以及泰國的代孕產業出現法律爭議，因此在過去7年間，許多渴望獲得還子的父母都會前往烏克蘭「求子」，讓烏克蘭有了「歐洲代孕之都」的稱號。
有獨立機構進行統計，每年由代孕媽媽生下的嬰兒約有2千名，其中「準父母」大多來自西歐以及中國，因為烏克蘭代孕費用相對低廉，收費約2萬至3萬英鎊（約台幣76萬至114萬），不過代孕媽媽的只能收到1萬至1.5萬英鎊（約台幣38萬至57萬）的報酬。
但現在隨著烏克蘭局勢越來越緊繃，更面臨隨時都可能開戰的局面，有代孕機構的醫生表示，有90%計畫要來接受代孕治療的準父母紛紛取消行程。
許多準父母也憂心忡忡，更要求代孕媽媽離開烏克蘭首都基輔，或是乾脆離境，到相對安全的地區度過剩餘孕期。但是不少代孕媽媽除了腹中的代孕嬰兒之外，還有自己的親生孩子要照顧，因而陷入了兩難的局面。