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基隆捷運拍板預算425億　柯文哲：營建成本高漲一定不止

▲針對基隆捷運拍板預算425億，台北市長柯文哲22日受訪時表達看衰，並表示近年來營建成本增加，恐怕最後會淪為流標的命運。（圖／記者丁上程攝，2022.02.22）
▲針對基隆捷運拍板預算425億，台北市長柯文哲22日受訪時表達看衰，並表示近年來營建成本增加，恐怕最後會淪為流標的命運。（圖／記者丁上程攝，2022.02.22）

記者丁上程／台北報導

2022-02-22 12:16:58

行政院長蘇貞昌今（22）日上午宣布，基隆捷運從輕軌變捷運，除了路線有共識外，相關預算經費從80億提高到425億元，而中央負擔77％達327億元，其餘3個縣市也都合理分擔，中途設13個捷運站，運量從本來1小時5000人提高到1萬5000人。對此台北市長柯文哲則看衰，表示近年來營建成本增加，恐怕最後會淪為流標的命運。

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蘇貞昌今日上午受訪時宣布，基隆捷運興建案拍板定案，除了原有的預算經費從80億提高到425意外，沿途各站也敲定分為兩階段，第1階段13個站，南港站、南港展覽館站、南陽大橋站、樟樹灣站、汐科站、汐止區公所站、保長坑站（2）、保長坑站（1）、北五堵站、百福站、六堵站、七堵站、八堵站。第2階段則是八堵往基隆。

對此柯文哲今日上午受訪時則表達看衰，表示「我們是實際有在蓋捷運的，425億是哪裡到哪裡？」柯文哲說，捷運的費用非常貴，且過去兩年間營建成本增加16%，「我們台北市六個環狀線的土木工程標，全部流標兩次，後來又補了90億，又流標。」柯文哲直言，現階段的工程費用絕對比想像中的困難許多，400多億能完工他絕對不相信。

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