年輕人認同度低！國民黨支持度再被民眾黨超車

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台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，民進黨支持度連2個月下滑，從短期因素看，比較可能是總統蔡英文推崇昔日威權統治者蔣經國「反共保台」功績，刻意不提威權統治傷害，對黨造成傷害;此外，以及蔡政府被形勢所迫，不惜得罪主流民意，選擇在此時開放日本福島食品進口，也讓民進黨社會支持不進反退。
游盈隆指出，國民黨15%是自2016年7月以來史上第三低，對一個民意支持已顯薄弱的在野黨明顯構成重傷害。 尤其被台灣民眾黨再度超前，退居第三，前景堪憂。如何在這麼單薄的社會 支持基礎上，迎戰已經到來的年底九合一地方選舉，令人好奇。
游盈隆分析指出，國民黨與民眾黨社會支持基礎相當程度重疊，當支持者對國民黨失望時，會「由藍轉白」改支持民眾黨，而且很可能以年輕、高學歷、淺藍無主，這結果並不難理解。經驗證據就顯示，民眾黨在20到44歲年齡層遙遙領先國民黨，而國民黨在45歲以上年齡層大幅領先民眾黨。
游盈隆形容，這就像中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是45歲，未來可能再往上提。只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。
針對民眾黨支持度再度超越國民黨一事，民眾黨發言人張清俊表示，有關民調數字之起伏，民眾黨向來不多做解讀，但同時也認為，民眾黨的理念與努力，確實已經讓更多台灣人認同。政黨只要能專注在福國利民的各項工作中，自然能逐漸獲得國人的支持，不會因為民調的變化而改變初衷，將持續鞭策自己，不辜負國人的期待。
台灣民主基金會表示，本次調查訪問期間是2月14至15日，以全國為範圍的20歲以上成年人； 抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。