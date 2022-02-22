蘇貞昌宣布基隆捷運定案！林右昌：為基隆發展注入強心針
行政院長蘇貞昌今（22）日率領交通部等相關的單位，視察基隆捷運站點的預定地，當場拍板讓基隆人期待已久的基隆捷運繼續往前推進；基隆市長林右昌表示，基隆捷運的推動相當不易，感謝院長支持，讓基隆市將成為第一個擁有捷運服務的非直轄市。
記者陳志仁／基隆報導
2022-02-22 12:32:00
林右昌指出，基隆捷運過去一直很難推動，最主要有三個障礙，第一、這條路線跨了三個城市，而基隆又是唯一一個非直轄市的城市，其次、基隆捷運建設龐大，基隆市政府無法單獨負擔，必須由中央強力支持；第三，捷運建設高度專業，基隆市沒有捷運局，也沒有相關人員的編制與專業。
林右昌強調，若無這三個條件配合的話，基隆捷運難以成功，必須由中央單位或直轄市的能量，才能順利的推行，這也是他上任後，一直積極在思考如何解決的三大難題；感謝過程中有總統蔡英文與行院院的全力支持，順利取得北北基三個城市的共識，由中央負擔絕大多數的經費，三個城市則分攤部分金額。
林右昌說，「基隆捷運」著眼的並不僅解決短期交通服務需求，長期而言，對整個以基隆為核心的基隆河谷廊帶、東北角等，大基隆地區產業和經濟發展的民眾福祉會有大幅提升；對於北北基桃大台北首都圈的都會機能，及基隆城市的進步發展－北五堵國際研發新鎮的推動、基隆港市再生，再注入一劑強心針！