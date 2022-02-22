建築廢土惡意掩埋南部國有地 不肖集團違法吸金逾10億
台南一名蔡姓男子（50歲），長期將北部與中部的建築廢棄物運送至台南違法掩埋，不法掩埋面積高達7萬餘立方公尺，不法所得合計逾10億元，經桃園與台南地檢署聯合偵辦後，今天（22日）桃園地檢署依廢棄物清理法等罪嫌起訴相關人等共14人，蔡男也由台南地檢署依法起訴。
編輯中心／綜合報導
2022-02-22 12:55:02
據了解，台南環保局於2020年間便接獲民眾舉報，指出台南麻豆地區土地遭傾倒廢棄物，後由台南地檢署接手偵辦，並依民眾提供資料循線查出蔡男以1車4萬至5萬的價碼，收受北、中部廢土運往南部拋棄，而每車可分得1.5萬到2.2萬等費用，另外負責把風的也可以得到1500元到3000元的酬勞；檢警同時指出，該集團十分謹慎，犯案時經常將變造牌照或塗汙，並在每輛車上都裝有無線電做為通訊工具，亦經常變更運送路線增加偵辦難度。
經桃園地檢署與台南地檢署等多個單位聯合查辦後，在去年10月間同步發動搜索，成功將一干人等逮捕到案，事後根據估算，此不法集團，在南部不法掩埋的體積共計約77034.29立方公尺，清除費用達約10億6153萬元。（編輯：陳苾暐）