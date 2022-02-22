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家長質疑短報虐嬰案被害人數　中市社會局將雙重確認

▲托育員將嬰兒連著被子拖行，要關進儲藏室前隨手放下，頭部著地發生「踫」的聲響，讓眾人拳頭都硬了。（資料畫面／時代力量台中市黨部提供，2022.02.22）
▲托育員將嬰兒連著被子拖行，要關進儲藏室前隨手放下，頭部著地發生「踫」的聲響，讓眾人拳頭都硬了。（資料畫面／時代力量台中市黨部提供，2022.02.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-22 12:43:03｜2022-02-22 12:47:43

台中市華興托嬰中心集體虐嬰案，中市府昨公佈共有5名嬰孩受害，家長卻指除了主任孫子和施暴者小孩，其他8嬰皆遭不當對待。社會局長彭懷真表示，有些動作介於施虐與不當對待之間，將重新檢視畫面、交由專家釐清。

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社會局昨公佈華興托嬰中心集體虐嬰案初步調查結果，經檢視畫面，受害嬰孩從2人增至5人、施暴者從2人增至3人。台中市長盧秀燕今（22）日上午在市政會議中，再度為社會局先前調查過程未盡詳實不夠周延，向社會大眾道歉。

▲台中市長盧秀燕今在市政會議中，再度為社會局先前調查過程未盡詳實，向社會大眾道歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.22）
▲台中市長盧秀燕今在市政會議中，再度為社會局先前調查過程未盡詳實，向社會大眾道歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.22）
但受害家長對調查結果不滿意，一位爸爸指出，該托嬰班有3名托育員、收托10名8個月以下嬰孩，家長檢視監視器畫面，發現除了已被公佈姓名的托育員黃昀恩小孩、簡姓班主任孫子，其餘8人皆遭不當對待，市府卻只查出5個。

社會局長彭懷真表示，社會局人員花507小時檢視10天的監視器內容，除了立委王婉諭提供的畫面，另找出3個畫面有明確虐待事實，但有些不當對待的畫面，經初步判斷介於違反《兒權法》與行為不符社會期待之間，已經一一列出。

彭懷真說不符社會期待的動作非常多元，他舉例有嬰兒被餵粥時，伸手去摸其他孩子，被托育員推額頭，這類行為若被認定為虐待，當事人應會提起訴願，因此會交由專家判斷。此外，有些孩子的身份待辨認，社會局將再度做審視，進行雙重確認，也不排除請家長協助釐情孩子身份。

▲托育員餵食時用被子卡住奶瓶就離開的行為（左）是否違反《兒權法》，將交由專家認定。（資料畫面／時代力量台中市黨部提供，2022.02.22）
▲托育員餵食時用被子卡住奶瓶就離開的行為（左）是否違反《兒權法》，將交由專家認定。（資料畫面／時代力量台中市黨部提供，2022.02.22）
社會局已聯繫上新增的3名受害嬰孩家長，彭懷真說，他將會同法制局親自拜訪家長，協助採取法律行動，也會研擬對業者提出集體瀆職的告訴。

彭懷真坦言，社會局在此案最大的問題，是接獲通報後只看一天監視畫面，其他家長指控後，再多看一天，事發當下完全沒整理10天的資料。他坦承內部監督不周的情形非常嚴重，除了提出處分名單，正研議比照先前的台南特殊學校案件，邀集各領域專家進入社會局，從體制及教育訓練進行評估與改善。

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