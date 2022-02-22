任不分區、上電視遭批 莊瑞雄：沒離開屏東、更擴大服務
屏東縣民進黨內初選競爭激烈，參選人之一的立委周春米今（22）日表示，莊瑞雄2020年本要代表民進黨參選屏南立委，最後卻自己跑到不分區，「地方上會覺得你背棄當時支持你的人」，引發討論；莊瑞雄今日接受專訪時對此回應，自己從區域到不分區，主要是為了民進黨的戰略考量，自己不但沒走，本來2個固定服務選民的時段，到不分區後變成5個服務處，不只原來屏南地方沒捨棄，還擴大服務。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-22 12:47:08
莊瑞雄說，他的選區本來是在屏南，後來跑去不分區，但不分區並不是恥辱，周春米自己也是不分區。
莊瑞雄強調，自己從區域到不分區，主要是為了民進黨的戰略考量。自己第八屆、第九屆當選，第十屆要繼續拚連任，當時民調秀出來贏了20%，主要是蘇震清若無法列入不分區，要讓鍾佳濱、蘇震清都留在國會，讓民進黨國會過半，在總統蔡英文及時任民進黨主席卓榮泰協調溝通下，自己就進入不分區名單。
莊瑞雄說，哪有人願意讓選區的？把自己地盤讓出去，要不是為了國會過半，這根本連談都不用談。至於被說背棄選民，莊瑞雄表示，自己不但沒走，本來2個固定服務選民的時段，到不分區後變成多3個服務處，不只原來屏南地方沒捨棄，還擴大服務。
莊瑞雄也說，自己也被批評時常上政論節目，但其實自己除了在電視上看得見，地方也看得見，選舉過程中被批評合理，但批評的人也要想想自己也在上政論。