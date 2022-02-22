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「超級貓之日」來臨！奴才寵主無極限　推動近2兆經濟

▲2月22日是日本的「貓之日」。（圖／翻攝自Pixabay）
▲2月22日是日本的「貓之日」。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-22 13:20:53｜2022-02-22 13:21:12

每年的2月22日是日本一年一度的「貓之日」，會選在這一天，是因為「2」的日文讀音「Ni」與貓叫聲「nyan」（ニャン）相似，而今天是2022年2月22日，總共有6個「2」擺在一起，因此被日本稱為是「超級貓之日」，這也是時隔8百年以來再度碰上「超級貓之日」。關西大學名譽教授宮本勝浩更針對2022年「貓咪經濟學」（ネコノミクス）進行試算，光是貓咪相關商品的經濟效益就將近2兆日元，是去年東京奧運及帕奧產生6兆日圓經濟效果的3分1。

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「貓之日」的說法，最早源於1987年，日本寵物食品協會以「2」的日語發音與貓叫聲極為相似為由，將2月22日定為「貓之日」。而2022年2月22日，更因為年、月、日合起來共有6個「2」，因此被視為「超級貓之日」。上一次出現「超級貓之日」是在8百年前的1222年2月22日，如果錯過今天，還得等到2百年之後，才能再度碰上「超級貓之日」，屆時還會有7個「2」同時出現。

自2012年以來，相關寫真集、商品相繼問世，也吹起了貓咪風潮，在「貓之日」這一天，貓奴們更大肆慶祝，除了盡情上網曬出自家主子的照片，寵物商家也會推出折扣，像是以貓站長馳名的和歌山電鐵，會發行紀念車票以及販售特別貼圖；大阪新阪急飯店的麵包店，也會販售貓咪造型的麵包。更有不少非寵物相關企業也會跟進湊熱鬧，日本肯德基爺爺就曾經戴上了貓耳來攬客，飲料大廠三得利（SUNTORY）還推出了貓咪造型瓶蓋，甚至有印章公司推出能夠開戶、契約使用的「究極喵印章」。

其實「貓之日」的本意就是為了讓貓奴們甘願掏出錢包，為主子們花大錢，來帶動寵物食品、用品以及相關產業的營業額，來帶動經濟效益。隨著貓咪風潮興起，日本寵物協會統計顯示，2021年貓咪飼養數量達到894萬6000隻，比起2019年增加了24%。

關西大學名譽教授宮本勝浩將飼料費、醫療費以及寫真集、貓咪咖啡廳等衍伸花費，還有近年來興起的「貓島」、「貓車站」的相關「貓旅行」的費用概括進行推算，指出今年的「貓咪經濟學」的經濟效益達到1兆9690億日圓（約台幣4773億元），不僅是去年東京奧運、帕奧帶來的經濟效益的3分之1，日本知名馬拉松賽事「東京馬拉松」更得舉辦73次，才能與之匹敵。

宮本勝浩指出，會達到如此龐大的經濟效益，與新冠肺炎疫情有關，許多人因為疫情待在家中，外出機會減少，在孤獨感倍增的同時，希望能在家飼養療癒身心的寵物，因此選擇飼養貓咪，「每個家庭小小的累積，是壯大日本全體經濟的原動力之一」。


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