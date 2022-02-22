氣溫陡降 醫提醒血壓、血脂、血糖控制

桃園市63歲蘇姓男子到南投探親，不料餐敘時突急遽胸痛，「從前胸痛到後背，根本說不出話」，家人見狀趕緊請求警方開道送到亞大醫院急救，檢查後發現是主動脈剝離，48小時內死亡率高達50％，所幸經緊急進行主動脈人工血管置換術後，患者恢復良好宛若重生，呼籲有症狀要儘速就醫。

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由於最近氣溫陡降，醫師也提醒，寒流一到，氣溫陡降，會導致血壓容易飆高，對高血壓患者而言，冬季血壓一旦控制不佳，就可能因血壓驟升下，造成主動脈剝離，民眾務必注意自身的血壓變化。

蘇姓患者表示，因本身有高血壓病史，去年便曾在北部醫院檢查出心臟血管品質不佳的問題，但考量當時疫情嚴重，再加上對於心臟手術有恐懼感，因此遲遲沒去處理，沒想到過年開心到南投親戚家作客，血管不定時炸彈就爆炸。

回憶起當時發作情況，蘇先生迄今仍餘悸猶存表示，當時到親戚家作客餐敘，前一秒還在開心聊天，沒想到下一秒，胸口就突然劇烈疼痛，痛到無法忍受，家人見狀趕緊開車送醫，途中胸痛一直延續到後背痛，讓他痛到幾乎說不出話來、冷汗直冒，家人擔心狀況惡化，最後開到派出所請警方協助開道送到亞大醫院。

主治醫師、心臟血管外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離在發作前感覺一切正常，發作之後，狀況會急轉直下，蘇姓患者屬於呈現典型的主動脈剝離症狀，經檢查後發現，屬於A型主動脈剝離，必須立即執行升主動脈人工血管置換手術，總算順利救回蘇先生一命，術後蘇先生也直呼，早知道就趕緊處理血管問題，一念之差，險些天人永隔。

劉殷佐指出，主動脈剝離依據剝離的部位分為A、B兩型，其中，A型主動脈剝離位置包含升主動脈，容易影響腦部、心臟，每過1小時死亡風險就會增加1%，且各種急性併發症陸續出現，進展很快，死亡率很高，必須盡快手術切除發生剝離的主動脈，然後以人工血管重建主動脈。