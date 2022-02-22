俄羅斯出兵烏克蘭東部　外交部譴責武力片面改變現狀

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，等於是派兵介入烏克蘭事務。外交部今 （22）日表示，對這些升高地區緊張的片面作為，表達高度遺憾與譴責，並密切關注事態的後續發展。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-22 14:23:44｜2022-02-22 14:29:32
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，俄羅斯的片面作為，不僅違反《聯合國憲章》第二條第四款「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」的規定，破壞國際社會積極透過外交協商與尋求和平解決俄烏危機的努力，也進一步升高俄烏邊境的軍事對峙，危及地區和平與穩定。
外交部再度呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫的方式片面改變現狀，籲請各當事國持續透過和平、理性的對話解決歧見及爭端，共同維繫以規則為基礎的國際秩序。
外交部也再度籲請在烏僑民應優先規劃儘速離開烏國，或至少先前往離戰火較遠的烏國西部利維夫市（Lviv）地區避險，以維護自身安全。
根據我國駐俄羅斯代表處掌握，旅居烏克蘭國人已有6位離境，另有8人前往烏國西部利維夫市，仍留在基輔或烏國其他地區者有21人。我國駐俄羅斯代表處將持續與在烏國僑民等國人保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。