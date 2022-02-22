老翁為「戰地情人」匯款繳包裹費 警阻詐

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蔡老翁於網路上認識1名自稱美國女軍官，目前正在中東伊拉克支援戰爭，近日寄1件跨國包裹要給蔡男，但是遭土耳其海關查扣需要匯款證書費新台幣150萬，遭扣押的包裹才可以解除，蔡男不疑有詐，14日上午到沙鹿區中山路銀行準備匯款時，陳姓女行員審核時得知匯款原因，趕緊通報清水警分局沙鹿所員警陳彥融到場協助。
警方到場得知此為詐騙手法，當場向蔡男表示，「相信我，這是詐騙集團手法」經耐心詳細解釋路交友詐騙手法後，蔡男才驚覺遭詐騙，所幸行員即時發現並報警，警方與行員聯手共同即時阻詐成功。
蔡男離開前，走到櫃檯前除向行員道謝外，也當場表示，「如果早在10多年前，櫃檯有這種程序(詢問用途)，我就不會被騙一次」，此外，蔡男也感謝警方即時到場細心解說詐騙手法及阻止匯款。
清水警分局沙鹿所員警陳彥融也曾2月8日成功阻詐，霸氣向匯款民眾回應「就算你投訴，我也要阻止領錢」，這次又一句「相信我這是詐騙的」再次成功阻詐成功。
清水警分局分局長游永中得知後，(21)日前往銀行表揚陳姓女行員機警與警方共同阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢。他表示，由於陳姓行員機警發現，通報分局員警聯合阻詐成功，為警民合作最佳典範；並呼籲詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。