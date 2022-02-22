老翁為「戰地情人」匯款繳包裹費 警阻詐

台中市沙鹿區 74 歲蔡姓老翁，在網路上認識一名自稱美國女軍官，正在中東伊拉克支援戰爭，寄一件跨國包裹要給老翁，遭土耳其海關查扣需要匯款證書費新台幣 150 萬，遭扣押的包裹才可以解除。蔡姓老翁到銀行準備匯款 150 萬元給網友，行員聽到後驚覺是詐騙手法報警，清水警分局沙鹿分駐所員警到場協助處理，警方與行員再次聯手成功阻詐，保住老翁辛苦存的 150 萬元。

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蔡老翁於網路上認識 1 名自稱美國女軍官，目前正在中東伊拉克支援戰爭，近日寄 1 件跨國包裹要給蔡男，但是遭土耳其海關查扣需要匯款證書費新台幣 150 萬，遭扣押的包裹才可以解除，蔡男不疑有詐， 14 日上午到沙鹿區中山路銀行準備匯款時，陳姓女行員審核時得知匯款原因，趕緊通報清水警分局沙鹿所員警陳彥融到場協助。

警方到場得知此為詐騙手法，當場向蔡男表示，「相信我，這是詐騙集團手法」經耐心詳細解釋路交友詐騙手法後，蔡男才驚覺遭詐騙，所幸行員即時發現並報警，警方與行員聯手共同即時阻詐成功。

蔡男離開前，走到櫃檯前除向行員道謝外，也當場表示，「如果早在 10 多年前，櫃檯有這種程序 ( 詢問用途 ) ，我就不會被騙一次」，此外，蔡男也感謝警方即時到場細心解說詐騙手法及阻止匯款。

清水警分局沙鹿所員警陳彥融也曾 2 月 8 日成功阻詐，霸氣向匯款民眾回應「就算你投訴，我也要阻止領錢」，這次又一句「相信我這是詐騙的」再次成功阻詐成功。