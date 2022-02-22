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「高雄煉油廠」染疫鏈擴大！台南1家5口確診　個案關聯曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在今（22）日記者會上公佈國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在今（22）日記者會上公佈國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-22 14:38:29

指揮中心今（22）日公布國內新增5例本土個案，5例皆為「居家隔離期間陰轉陽」，其中1例（案20216）發生在台南某家庭，目前已衍生為一家5口的群聚染疫。

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指揮中心指出，今天公布在台南的案20216，其身份為日前確診的案19862妻子，屬於「高雄煉油廠」相關確診者，，陳時中表示，原先確診者案19732到台南去拜訪客戶後，與案19862接觸，再傳給案20216，加上原先確診家人，目前這起是一家5口群聚染疫，包括案19862、案19949、案20101、案20164、案20216。

▲（圖／指揮中心提供）
▲今日公布確診的在台南個案20216，與案19732、案19862染疫關係圖。（圖／指揮中心提供）
另外，指揮中心表示，今也新增39例境外移入，分別為24例男性、15例女性，年齡介於10-70多歲，分別自美國及菲律賓(各6例)、香港(4例)、越南(3例)、荷蘭及泰國(各2例)、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大(各1例)移入；另4例調查中，而個案入境日介於去(2021)年12月20日至今(2022)年2月21日。（編輯：張志浩） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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