「高雄煉油廠」染疫鏈擴大！台南1家5口確診 個案關聯曝
指揮中心今（22）日公布國內新增5例本土個案，5例皆為「居家隔離期間陰轉陽」，其中1例（案20216）發生在台南某家庭，目前已衍生為一家5口的群聚染疫。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 14:38:29
指揮中心指出，今天公布在台南的案20216，其身份為日前確診的案19862妻子，屬於「高雄煉油廠」相關確診者，，陳時中表示，原先確診者案19732到台南去拜訪客戶後，與案19862接觸，再傳給案20216，加上原先確診家人，目前這起是一家5口群聚染疫，包括案19862、案19949、案20101、案20164、案20216。
另外，指揮中心表示，今也新增39例境外移入，分別為24例男性、15例女性，年齡介於10-70多歲，分別自美國及菲律賓(各6例)、香港(4例)、越南(3例)、荷蘭及泰國(各2例)、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大(各1例)移入；另4例調查中，而個案入境日介於去(2021)年12月20日至今(2022)年2月21日。（編輯：張志浩）
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