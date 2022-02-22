PLG／ 在隔離時被台灣地震嚇到　NBA前狀元Call好友求救

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高雄鋼鐵人目前受到傷兵困擾，有了AB的加入後，戰力獲得明顯提升，若再加上旅外名將「台灣LBJ」周儀翔從CBA返台加盟，以及布朗、呂政儒等陸續傷癒歸隊，鋼鐵人3月的比賽值得球迷們關注與期待。
AB表示，他在來台之前和隔離期間，看了不少球隊比賽的影片，對每個隊友的特色和教練的戰術有大致的了解，最令他印象深刻的就是隊長呂政儒，無論是精準的投籃和場上的拚勁都相當棒。
不過，不服輸的AB，也隔空向隊長「喊話」說：「我的投籃也很準。」球團期許在AB的加入，可以為球隊帶來良性競爭與相互激勵效果。
頂著「首位NBA選秀狀元」的光環來到台灣，消息一出震驚台灣籃壇，沒想到AB還沒在籃球場上震驚全台，反倒是從沒遇過地震的AB，先在台灣的防疫旅館內被地震給震驚到。AB表示，發現床在搖，他誤以為有人推他的床，讓他有點緊張和害怕，後來才意識到這就是所謂的地震。
遇到地震後，AB的第一件事就是打電話給他的加拿大好友，目前效力新竹攻城獅的中鋒辛巴。AB表示，辛巴告訴他別緊張，這是台灣常有的事，他才放下心來。AB和辛巴從14歲就開始一起打球，兩人即將在台灣正面對決，成為關注焦點。
AB表示，台灣的美食，他早有所聞，各式美味他都想嚐一嚐，辛巴也有跟他說了不少台灣好玩的事情，他迫不及待想親自嘗試與體驗，不過，他的第一要務還是先把球打好，繳出漂亮的成績單，幫助鋼鐵人進入季後賽。