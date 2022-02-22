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閃電承認烏東兩區獨立！蒲亭：現代烏克蘭是俄羅斯建立的

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）談話表示承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立，同時強調「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造出來的」。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）談話表示承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立，同時強調「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造出來的」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-22 14:55:50

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在當地時間21日晚間發表談話，公開表示承認烏克蘭東部2個由分離主義者控制地區為獨立國家，同時加派俄軍維和部隊進駐，並再度強調「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造出來的」，如今卻淪為傀儡政府的殖民地。發言一出，外界多料烏俄局勢將進一步加劇升溫。

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蒲亭在克里姆林宮發表將近一個小時的電視演說，期間譴責了烏克蘭政府的「恐俄病」和「極端民族主義」，並批評烏克蘭想要加入北約的野心，「是對俄羅斯的直接威脅」，指責基輔政府關閉俄語新聞媒體、破壞俄羅斯基礎建設，還策劃陰謀將西方勢力牽扯進烏俄間的爭端。

蒲亭在演說中表示，烏克蘭東部是古俄羅斯領土，自古烏克蘭就是俄羅斯歷史、文化與精神世界「不可分割的一部分」，烏克蘭人民與俄羅斯人民流著相同的血、來自同一個家庭，是彼此的親人、朋友、鄰居和同事；而如今的烏克蘭則是1917年共產革命後由俄羅斯人創立的，「更精確地說，是由布爾什維克黨的共產俄國所建立的」，因此該稱「列寧的烏克蘭」（Vladimir Ilyich Lenin’s Ukraine）才對。

▲俄羅斯總統蒲亭簽署文件，正式承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭簽署文件，正式承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立。（圖／美聯社／達志影像）
蒲亭認為，由於列寧及其支持者的手段過於粗暴，導致在「未經同意下」有數百萬俄羅斯人被迫流離於異域生活，並稱後來史達林把一些前屬於波蘭、羅馬尼亞和匈牙利的領土交給了烏克蘭、1945年赫魯雪夫又把克里米亞從俄羅斯手中奪走，並將其授予烏克蘭。

然而在蘇聯解體後，烏克蘭卻開始背離過去在蘇聯的角色，甚至推翻了列寧紀念碑，蒲亭對基輔政府喊話，「如果你們想要『去共產化』（ de-communization），我們樂見其成，你們也千萬別半途而廢，我們已經準備好向你展示去共產化的真正含意」。

蒲亭也在發表談話時，簽署承認烏東分離主義者所控制的地區，即頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧干斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為「獨立國家」，批評烏克蘭從來沒有真正的國家船幒，向俄羅斯不斷索求資源卻不承擔任何義務。

▲俄羅斯總統蒲亭簽署文件，正式承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭簽署文件，正式承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立。（圖／美聯社／達志影像）
此外，蒲亭也指控以美國與北大西洋公約組織（NATO）的西方勢力將烏克蘭當作戰區，他先是質問北約為何要一再東擴威脅俄羅斯的生存，接著自答「因為他們不想要看到一個獨立而強大的俄羅斯」，俄羅斯如今不只擔心北約軍隊在烏克蘭部署，還得擔心美國出動無人機監視，但不論俄羅斯怎麼做，「西方總會找到一個藉口制裁我們」，而他對俄羅斯的國家領土或主權、利益是絕對不會妥協的。
 

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