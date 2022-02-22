新北＋4　衛生局：皆與北市用餐、KTV案相關

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增5例的本土個案，其中4例在新北市；新北市政府衛生局表示，這4例都是居隔陰轉陽的個案，皆與北市用餐、KTV聚會案相關。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-22 14:58:33
衛生局指出，案20217（男性，30多歲）CT值19.25、案20218（男性，10歲）CT值22.2、案20234（女性，30多歲）CT值18.47，3人皆為案19927（台北市餐廳KTV群聚案）的家人；案19927於2月15日到阿姨家住宿，2月17日3人皆遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR均為陰性，3人皆在居隔第5天分別出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，進行二度採檢，分別居住在蘆洲區及三重區。
衛生局說，案20233（男性，30多歲）居住新店區，為案20100的家人，2月17日遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，居隔第5天、2月21日出現發燒、肌肉痠痛症狀，二度採檢PCR轉為陽性，CT值為15.25；以上4例個案皆在居隔第5天陰轉陽，對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，因此無新增匡列者，亦無公共場所足跡。
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