告別韓流！高市綠新人組「邁向過半大聯盟」　拚議會過半

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賴瑞隆則說，過去高雄快速發展，市長扮演重要角色，前市長陳菊執政時，議會過半，市府跟議會就有辦法全面推動各項工作；但現在的市長陳其邁很努力打拼，卻因為議會沒有過半，還是受到影響。
賴瑞隆說，期待優秀新人在議員這場選舉勝選，配合中央立委與地方陳其邁市府團隊，可以成為建設高雄最大力量。
劉世芳說，上一次高雄市在選議員是跟韓國瑜市長選舉一起，所以高雄市議會民進黨並沒有過半，現在的議長與副議長都是國民黨籍。上個月民進黨確定要提名35席，有決心跟陳其邁市府一起要搶下議長拚過半，這個「邁向過半大聯盟」主要初衷就是這樣。
劉世芳說，很多人覺得民進黨現在手氣很順，但其實未必，因為很多國民黨現任議員或擬參選人都有非常堅強的實力，所以民進黨每一席議員都要好好爭取。
劉世芳表示，陳其邁這兩年以兩年拚四年，期許陳其邁未來再次競選連任能夠高票當選，也能發揮母雞帶小雞效應，讓民進黨在議會確實過半。
李昆澤則說，一代傳一代，高雄才有好未來。過去陳菊主政，高雄是大建設時期，現在陳其邁主政階段，高雄進入大經濟、大發展階段，也由於高雄在面臨經濟轉型及整個都會化狀況下，高雄市議會勢必會大換新血。
李昆澤說，這次市議員參與初選的人非常多，但依照南部都會性格來看，高雄市議員需要具備基本專業能力，還要實在做事，這次幾個立委大哥大姊一起推薦這幾位新人，他們在過去都是擔任過相關市府或中央幕僚，以及國會議員的助理，或長久關心社會的重要議題等等，都可以看到他們初步的成績。