查獲香腸含有非洲豬瘟！雲林移民署揪出泰籍收件者

《四方報》報導，近期發生多起國際郵包中夾帶非洲豬瘟病毒之肉製品案件，為強化防疫作為，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊透過網頁、社群網絡平台，向新住民及移工即時傳遞多國語言防疫資訊，並前往轄內之東南亞商店及小吃店等外籍人士常聚集處所宣導勿違規輸入肉品來臺，以提升正確的防疫觀念。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-22 15:17:33
移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊日前接獲行政院農委會動植物防疫檢疫局台中分局嘉義檢疫站通報，台南郵件處理中心查驗到來自泰國的包裹內帶有非洲豬瘟病毒的豬肉香腸及肉鬆，並循線查出收件者是在雲林縣某工廠工作之泰國籍移工阿青（化名）。
為釐清事情原委，日前雲林縣專勤隊會同動植物防疫檢疫局臺中分局嘉義檢疫站人員前往阿青的工作處所進行查察，經查阿青的老婆，為了讓遠在台灣工作的丈夫一解思鄉之情，特地寄來香腸和肉鬆，不料竟然被驗出含有非洲豬瘟病毒，雖然阿青不知情，但仍可能會面臨違反「動物傳染病防治條例」而受罰。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，防堵非洲豬瘟有三大原則：不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品，國外親友不要寄肉製品來臺灣，若違反「動物傳染病防治條例」，最高可裁處新台幣100 萬元罰鍰，如有相關問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）。