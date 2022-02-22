候選人爭議、「大菊為重」　民眾黨網路聲量瞬間爆發

2022年底九合一選舉，是台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，第一次面臨九合一大選。不過目前尚在提名階段，民眾黨的參選人們接連被爆出酒駕、涉入司法案件，及被中共當作統戰樣板等等爭議，再加上近日「學姊」黃瀞瑩與發言人楊寶楨，又因為「大菊為重」用詞引發討論，讓這段時間內民眾黨的網路聲量瞬間爆發，不過其中負面聲量又大於正面聲量，讓柯文哲不得不親上火線緩頰滅火。
記者丁上程／台北報導
2022-02-22 15:27:21
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近1個月來民眾黨議員被提名人爆酒駕、大菊為重兩大風波的網路聲量走勢，結果發現，今年1月底民眾黨新北、桃園市議員提名人林致兵、陳品杰遭起底有酒駕不良記錄後，網路聲量連燒三天，聲量高峰在1月30日，單日聲量飆到逾8千，引發高度關注。
TPOC指出，另一方面2月底黃瀞瑩、楊寶楨以「大菊為重」暗諷陳菊惹議時，網路聲量則是未經醞釀瞬間爆發，昨（21）日單日聲量來到9.3千則。民眾黨在短短1個月內出現兩波爭議事件，均以負面聲量居多，可能已在選民心中留下負面印象。
TPOC表示，進一步監測這起風波對黃、楊兩人聲量的影響，數據揭露，在今年2月發生「大菊為重」爭議前，黃瀞瑩、楊寶楨兩人的網路聲量均偏低靡，平均單日聲量數值落於100左右，此次風波讓兩人聲量、能見度大漲，單日聲量一舉衝破超過3千，比近一個月的平均值多了30倍以上，然而在好感度方面，負面聲量均明顯大於正面聲量，這對兩人恐不是好事。
總體而言，兩人近一個月的網路聲量表現雖稱不上亮眼，但因兩人皆用心經營個人臉書頻道，偶能創造話題吸引粉絲迴響，聲量多是正面大於負面，例如黃瀞瑩單月有22天正面聲量高於負面，楊寶楨則有14天，但此次爭議事件發生後，兩人吸引同溫層粉絲以外的網友批評，導致好感度（P/N值）雙雙探底，P/N值皆跌落至0.25左右，意即每5則聲量中僅剩下1則正面聲量，實屬得不償失。