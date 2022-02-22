民調防疫第二名　陳其邁：市民安全是市長責任

本土疫情未歇，根據台灣民意基金會今（22）日公布的最新民調，在防疫表現來看，新北市長侯友宜獲得37.7%支持居冠，高雄市長陳其邁則獲得第二名，有21.8%的民眾贊同防疫表現，對此陳其邁則指出，市府團隊在意的不是民調的高低，而是市民的安全，這是市長的責任，也是市政府努力在做的事。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-22 15:31:23
陳其邁指出，市府從1月19日開始疫情爆發之初，每天都有例行性的兩次會議，一次防疫會議，另一次則是專家會議，聚集高雄四大醫學中心和兩家大型醫院的感控專家，即使過年期間也天天開，防疫要交給專業，針對疫情做正確評估採取相對應策略，市府防疫會議則是要貫徹防疫措施，市民的健康才是關心重點，其他都不是那麼重要。
陳其邁說，從一開始面對高雄港的新光輪感染，很快的風險控制住，真的要感謝多市民配合，目前持續在做的兩件事，第一是在高風險的地方，比如工業區或者科學園區加強感控，第二個是針對就是碼頭、機場持續做疫情監測，並預估未來疫情可能的發展。
陳其邁強調，因為Omicron社區化、流感化、輕症化，加上病毒特性的刁鑽，有四成都是無症狀，畢竟高雄是南台灣醫療重鎮，如何分流讓醫療院所能保住整體醫療量能，並提升後勤，畢竟防疫還是要跟日常生活保持平衡，在維持社區的風險控制一定範圍前提下，適度管制措施還是有必要，譬如說像在市場等風險高的地方要把口罩戴好。
陳其邁認為，從台灣的新冠肺炎疫情來看，假如雙方都有口罩，風險就相對低，像前幾天的北部吃飯唱歌團或高雄紅茶牛奶店，就看到只要一沒戴口罩就有傳染風險，相信把公共衛生做好，就可降低社區傳播，所以市府在意的不是民調高低，而是要確保每一個市民的安全，這是市長的責任，也是市政府努力在做的事。