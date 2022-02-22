友達徵才廣邀1500名跨域跨界人才　挑戰百萬年薪

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為鼓勵新鮮人積極投遞履歷，搶先卡位，友達指出，只要參加「校園預聘計畫」，就有機會獲得預聘獎金20萬元，3月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金10萬元。
對於在學中的優質人才，友達則提供「人才培育獎學金計畫」，除了保障獲獎者畢業即可至友達就業外，今年更將獎學金加碼至碩士生每名最高70萬元、博士生每名最高150萬元。此外，友達也持續提供「A+種子暑期實習」機會，該計畫施行至今邁入第19屆，已培育超過1,000名優秀學子，歡迎在學生踴躍報名申請。
著眼於新世代人才重視彈性與自主的特質，友達打造更體貼、靈活的「混合辦公模式」，公司定義較具工作彈性，適合混合辦公之職位，員工可再依業務或家庭需求，與主管溝通後，申請遠距辦公，或彈性工作時間，突破空間、時間限制，員工隨時隨地皆能發揮價值，也找到工作與生活的新平衡。
友達啟動「Go Premium」與「Go Vertical」雙軸轉型策略，布局前瞻顯示技術與場域應用有成。以顯示技術為核心，結合5G、AIoT積極開創智慧場域應用發展，偕同達擎等旗下專精各垂直市場應用的子公司，於醫療、零售、交通、育樂及製造五大智慧領域，推動生態圈整合，打造軟硬整合的多元解決方案。此外，友達亦積極投入Mini LED、Micro LED等前瞻顯示技術開發與應用，並結合智慧製造經驗，於台中后里擴充次世代優質產能，並強化面板產能布局。