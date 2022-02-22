屏東熱博回顧展　樹科大以自信為題讀寫熱博

屏東縣政府連續主辦八年的「屏東熱帶農業博覽會」，參觀人潮年年爆滿。樹德科大休觀系攜手在地團隊屏方根公司、及三民家商觀光事業科師生團隊，以「自信」為主題，於屏東農業物產館二樓打造首屆「屏東熱帶農業博覽會回顧展」，展期至2月28日止。
記者陳美嘉／屏東報導
2022-02-22 15:40:18
樹德科大休閒與觀光管理系副教授鍾政偉擔任總計畫主持人，他說，展區如同一本「屏東熱帶農業博覽會」讀本，把當年辦理熱博的初衷以圖文或影音逐一呈現，尤其自2015年將彩繪稻化身為另類公共藝術活動，將屏東熱博活動趣味性及話題推至新高點；本次主題定調為「自信」，除了回顧屏東熱博與彩繪稻田在南州推出後的轉變，更彙整2015年至2022年間，八年來熱博辦理過程與特色，其中由屏東農民組隊，研究推出專屬彩繪稻田轉圖技術，更是全台技術與經驗最成熟之處。
策展人張劭瀚表示，展區以循環符號為概念進行動線打造，而紅桌象徵本地生活「團圓」與「支持」的情感，曲面的木質載體植入大片屏東稻禾的陳列，充分展現屏東熱博八年期間，活力、溫度、及與土地相連的共生關係。
張劭瀚也說明展場設計內容，包括3D互動區，以沈浸式音樂設計，搭配真實3D影音製作，身歷其境體驗熱博及當地物產的豐富多彩；猜題互動區，由猜題與3D影音，加深觀眾對屏東彩稻與物產的深刻記憶。
三民家商師生則設計時下最具智慧導覽功能的Line Bot機器人，進行園區介紹、活動訊息推播、及專屬貼圖；並在Podcast(播客)雙語介紹熱博活動內容、優勢農業、及青年返鄉成果展現，展區充滿與國際接軌的宏觀性、互動性、及科技感，但又保持最在地的元素。