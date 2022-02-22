高雄今+0　陳其邁：一定要打第三劑才能保護家人

高雄市今(22)日無新增確診個案，市長陳其邁表示，日前有高雄確診者案(19952)曾北上聚會唱歌染疫，市府持續針對該名確診者所服務的國巨楠梓廠進行擴大篩檢，18日至21日採檢人數2106人，檢驗結果均為陰性。陳其邁也強調，一定要打第三劑才能保護家人。陳其邁也再次提醒，居家隔離者須注意通風，須將窗戶適當打開通風，較能確保安全。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-22 16:11:57
陳其邁也提醒，如果家中有75歲以上長輩，都要打疫苗，即便長輩不出門，也可能透過家人、訪客身上病毒而染疫。只要設籍高雄市的75歲以上長輩，2月28日前完成接種第1、2、3劑COVID-19疫苗，就能領取500元禮券。
高雄市府針對國巨楠梓廠、鳳山社區篩檢站篩檢逾萬人，無發現新增確診病例。陳其邁表示，針對中油黃區篩檢四次，都沒有確診個案，日後會再加做一次，也就是做五次，以確保無疫情。
衛生局簡任技正潘炤穎也表示，二月六日開始，高雄市對防疫旅館有全面清消，清消以漂白水為主要成份，也就是消毒水會停在表面，會有這樣情況，是因現場通風不佳，且有過敏因素存在，保持通風不管在清消前後，都要確實執行。
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