印度擬放寬中國企業禁令！放鬆禁令原因曝

《四方報》報導，中國和印度關係在近幾年局勢緊張，主因為軍事上的邊境問題。印度方面過去以「安全威脅」為由對中國企業產品下達禁令，並禁止中國公司參與關鍵領域投資。而印度媒體在2月21日指出，印度政府可能將放鬆中國公司關鍵領域投資限制，消息一出引起世界媒體的關注。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-22 15:41:42
根據印度《金融快報》的報導，印度可能會對中國公司在印度關鍵領域的投資放鬆限制，會就案件逐一審批，不過放寬政策不適用於2020年被印度政府封殺的中國手機應用企業。印度政府原先禁止中國企業產品，然而印度公司發現許多產業無法和中國企業進行切割，例如電子生產輔助工作。隨著軍事關係稍微緩解，且經濟因素考量多，印度政府可能會在近期逐步放寬中國企業禁令。
印度政府對中國企業的禁令起因於2020年期間，中國與印度軍人在有爭議的邊界線上多次發生衝突，其中6月在加勒萬河谷的一次爭端造成自1960年代雙方發生戰爭以來最嚴重的邊界衝突。事發之後，印度國內的反華情緒高漲，包括TikTok、微信等在內的200多款中國手機軟件被下架，印度還修改了外商直接投資印度的規定，要求中國進入印度的投資需要事先獲得印度政府的審核。