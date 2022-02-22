林道遠外遇「求媽瞞妻」惹哭老婆 吳姍儒火速揭真相解圍
《小明星大跟班》明（23）日將播出「婆媳不合真的嗎？演藝圈婆媳關係大考驗」，節目找來甄莉、靜香、小Call等分享「婆媳過招」的經驗。值得注意的是，林道遠在考題中，向媽媽坦承自己「外遇」，並要求替他向老婆隱瞞，卻引來媽媽一陣毒打：「你老婆很好，是你自己做錯事還怕人家唸？我只能幫你保密3個月，你不處理我就跟她講！」怎料老婆靜香竟誤以為真，流著淚向婆婆提問：「這麼重要的事情妳怎麼可以幫他隱瞞我？妳明明說我嫁進來會把我當親生女兒照顧的！」靜香的反應讓Sandy急忙澄清影片是考驗題，這才讓靜香平復心情。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-22 20:30:00
婆媳相處學問大，讓吳宗憲也忍不住開玩笑：「現在很多年輕女孩嫁老公的條件就是『父母雙亡』。」讓在場的媳婦團很有共鳴，小Call就控訴婆婆總是在半夜追劇，害得她與老公「無心造人」，這讓婆婆氣得喊冤：「妳不生關我什麼事？結婚4年不生小孩，害我還去考保母執照。」吳姍儒（Sandy）則認為婆婆半夜追劇的行為或許別有用意：「會不會是婆婆故意製造聲音，要來蓋過你們的聲音？結果你們還不好好利用那個時間跟空間，真的很浪費耶！」而在場的媳婦團則認為，小Call的婆婆願意考取保母執照，光這點就足以被稱為好婆婆。
甄莉則抱怨婆婆非常在意她花老公的錢，甚至夫妻倆出門時，只要婆婆看到她沒帶錢包，就會特別叮嚀2人不要去太貴的餐廳吃飯，就連老公送禮給她都要遮遮掩掩：「我生小孩的時候，我老公就送我一輛250萬的車，他還跟我說，我媽他們都很省，她問妳這台車多少錢時，一定要講50萬！」這行徑吳宗憲完全能體會，還笑喊自己的媽媽最容易被這招騙，他舉例開跑車回老家，都會跟媽媽說：「這台車小小的比較便宜！」沒想到媽媽還信以為真。