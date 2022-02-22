精品蘭花搶先看 台南市議會228連假蘭花爭奇鬥豔

111年春季台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽將於2月25日到3月1日，在台南市議會大廳登場，各品種精品蘭花同場比美，要來搶奪前9名的榮譽。台南市議長郭信良今(22)日與台南市蘭藝協會理事長曾健次，熱情邀請所有市民鄉親，利用228連假來台南一遊，順便到台南市議會賞花。





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郭信良表示，去年台南市議會首次主辦蘭花比賽，有將近500盆的蘭花參賽，並在市議會大廳展出，每盆都是用心培養呵護，精品中的精品。當時適逢清明連續假期，加上台灣國際蘭展已經連續2年停辦，所以吸引許多喜愛蘭花的民眾前來欣賞，大受好評，今年再接再厲，舉辦春季議長盃蘭花比賽，要讓市民們大飽眼福。











郭信良說明，前來參賽的各盆蘭花走精緻路線，與將在 3 月底復辦的台灣國際蘭展有所不同，每一盆蘭花都經得起民眾細細的觀賞。例如去年的全場總冠軍春石斛，在一支球莖上開出 8 成的花朵，整體顏色十分飽滿亮麗，在別的地方不容易看到。還有一盆花苞比人臉還大的嘉得利亞蘭，色澤鮮豔、美不勝收。所以去年來過的民眾，今年也不要錯過；去年沒來過的民眾，今年更是要來。

▲去年的總冠軍春石斛，一支球莖上開出8成的花朵，顏色飽滿亮麗，難得一見（圖／記者林怡孜攝，2022,02,22）

郭信良強調，今年的蘭花比賽仍由蘭藝協會承辦，來自全國各地的蘭農參賽，要讓市民大眾看到臺灣蘭花精緻農業的軟實力。展期只有5天，每天上午8時至下午6時展出，現場還有解說人員，歡迎民眾把握時間，踴躍到市議會欣賞。



