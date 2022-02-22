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藍推空降人選戰高雄？賴瑞隆：恐成韓國瑜第二

▲民進黨立委賴瑞隆表示，如果國民黨不改變思維，還執意要空降，那就會跟韓國瑜一樣，短期內有聲量效果，但沒辦法得到高雄人民信任。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.02.22）
▲民進黨立委賴瑞隆表示，如果國民黨不改變思維，還執意要空降，那就會跟韓國瑜一樣，短期內有聲量效果，但沒辦法得到高雄人民信任。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.02.22）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-22 16:02:48

年底高雄市長選舉即將登場，由於國民黨籍前高雄市長韓國瑜在本屆任期內遭到罷免，國民黨會派出誰參選受到高度關注。民進黨立委劉世芳今（22）日分析，國民黨被點名可能人選不是怯戰就是不肯戰，像羅智強在國民黨內獨霸網路世界可以引起話題，但結果但不等於可以換成選票；民進黨立委賴瑞隆則說，如果國民黨不改變思維，還執意要空降，那就會跟韓國瑜一樣，短期內有聲量效果，但沒辦法得到高雄人民信任。

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▲民進黨立委劉世芳表示，（圖／記者黃宣尹攝影，2022.02.22）
▲民進黨立委劉世芳表示，國民黨被點名可能的高雄市長候選人，像是羅智強、朱立倫，不是怯戰就是肯戰的人不多。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.02.22）
劉世芳說，國民黨被點名可能的高雄市長候選人，像是羅智強、朱立倫，不是怯戰就是肯戰的人不多。大家都知道在台南、高雄這兩個直轄市，其實都是民進黨比較強，像羅智強在國民黨內獨霸網路世界可以引起話題，但結果但不等於可以換成選票，在國民黨還沒確定高雄市長候選人之前，民進黨就是尊重。

賴瑞隆則說，會做事、心在高雄是很重要的，如果要找空降的人選那就會跟韓國瑜一樣，短期內有聲量效果，但沒辦法得到高雄人民信任。民進黨在高雄的黨公職大家都是努力紮實建設，讓人民有感，如果國民黨不改變思維，還執意要空降，高雄人民會看得很清楚。

賴瑞隆也說，民進黨在議會也要過半，才有辦法推動更好更有力的建設。現在中央全力在支持，民進黨八個高雄市立委全力在高雄做更多建設，高雄市長陳其邁也在努力，議會過半對高雄未來發展很重要，期待優秀會做事的新人能夠順利進入議會。

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