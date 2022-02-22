孫藝真媽媽：女婿玄彬是頂級明星 豪灑1200萬買嫁妝！
玄彬、孫藝真3月舉辦婚宴，2人「世紀婚禮」地點被媒體曝光是WALKER HILL（華克山莊酒店）的「ASTON HOUSE」，該地是許多明星婚禮首選，單日租金就要2000萬韓元（約台幣50萬）。此外，孫藝真媽媽因為女兒、女婿都是「頂級明星」，所以花了1200萬韓元（約台幣30萬）買傳統珠寶盒當嫁妝。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-22 16:32:30
根據韓媒報導，孫藝真的媽媽在大邱一間百貨，花1200萬購買韓國傳統珠寶盒，孫媽的友人跟記者透露，孫媽相當重視2人的婚姻，而且女兒跟玄彬都是頂級明星，要費心的事情很多，所以要小心、謹慎的準備。
玄彬、孫藝真3月的婚宴選在WALKER HILL的「ASTON HOUSE」舉行，該場是本館的私人場所，經常舉辦婚宴、活動，單日租金2000萬韓元，室內可容納120人、室外1600坪花園則能接待200位賓客，裴勇浚夫妻、池城夫妻、韓佳人夫妻等都是在這結婚。因該地保全管理做足，非指定賓客不得進入，外部難以窺探相當符合大明星隱私需求。
玄彬、孫藝真結婚地點被公開，雙方公司口徑一致表示：「由於婚禮不公開，很難確認結婚地點，敬請見諒。」沒承認也未否認。