報應來了！女星演小三被正宮抓包　下場突破從影尺度

民視八點檔《黃金歲月》播出以來話題不斷，收視及網路討論度都坐穩全國冠軍。21日演員群王燦、羅巧倫及苗真在寒流7度的低溫到淡水漁人碼頭搭遊艇出外景，即將上演小三雪琴（羅巧倫飾演）約駿生（王燦飾演）去遊艇上幽會，不料正宮家佳（苗真飾演）也將登船抓包兩位，導致雪琴慌張在遊艇進行大逃殺。重頭戲也讓羅巧倫直喊將突破從影的尺度，請觀眾一定要拭目以待。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-23 00:00:00
寒風細雨中受訪的王燦表示有了上一次在山上拍戲的經驗，服裝組也會看天氣適時給保暖的飾品，像這一次就有準備圍巾，然後他口袋再多塞暖暖包，這樣就很溫暖了。而羅巧倫則分享自己的抗寒法寶，就是穿兩層發熱衣，而且她為了這場即將濕透的重頭戲，劇組貼心租潛水衣來保暖，她說本來很怕冷，結果現場看到許多禦寒用品及食品，就連自己的好朋友也特別送雞湯來外景給她，讓她直呼感動，她透露雖然在八點檔中常演反派，但這一場的大報應，還突破她從影的尺度，請觀眾一定要拭目以待。
苗真表示經歷在山上的泥土上打滾成泥娃娃之後，現在對任何外景都覺得「小case」，她坦言因為突破潔癖的性格，很訝異自己可以在泥土中翻滾，樂天的她還說感覺做完泥巴浴，皮膚也變好了，所以這一次在寒流中搭遊艇，對她來說相當愜意，像在淡水海邊渡假，心情相當的好。王燦表示他表示這一次劇組都把禦寒用品都備齊了，有熱薑茶還有無限量供應的暖暖包，以及登山用的防風披風，所以早上一到海邊，看到閃閃發亮的羅巧倫，好像一個禮物一樣坐在那邊，模樣超逗趣的。
王燦則說這一次在《黃金歲月》中，自己也有所突破，因為被惡整的次數超多，但他很幸運每一次演出的搭檔都是美女，所以合作起來都很開心又有默契。貼心的王燦知道今天羅巧倫即將受懲罰，要在海邊淋濕吹海風，特別上工前買巧克力，要給她隨時補充熱量，而羅巧倫則開心回應，在之前的八點檔《嫁妝》中，就相當羨慕蘇晏霈可以跟王燦搭檔，當下就有許願想跟王燦對戲，沒想到8年後這一次就演他的小三，算是圓了當年的夢。劇中惡人報應連連，讓觀眾看得大快人心，羅巧倫喊話接下來她要交棒給郭建興（吳皓昇飾演），因為比壞度他是大魔王，該是他受到報應的時候了。（編輯：楊穎軒）