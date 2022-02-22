苗栗2屁孩「快跑闖紅燈」！惡搞測速照相桿 警方怒了
苗栗縣警察局在台3線三灣鄉外環道，有設置1隻固定式測速照相桿，有網友今（22）日在臉書社團，PO出一段2名屁孩，在深夜快跑，惡作劇「闖紅燈」，故意觸發紅外線系統照相；對此，警察局交通隊表示，正設法揪出蓄意闖紅燈的2名行人，會依法究辦。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 16:33:42
有網友在在臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》，以「栗縣三灣鄉銅鏡村外環道 嘿嘿！闖紅燈.....2700元」為題，PO出一段短短8秒鐘的影片，只見畫面中，疑似台3線三灣鄉外環道的測速照相桿前，有2名年輕男子算準時間，趁紅燈時，快速衝過照相桿，觸發照相機的閃光燈，故意惡作劇，連拍攝影片的人，也都不斷發出笑聲。
影片一出，也被警方盯上，苗栗縣警局交通隊表示，兩位民眾的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第78條，行人在道路上有下列情形之一者，處新臺幣三百元罰鍰： 一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。 二、不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行。 三、不依規定，擅自穿越車道。
交通隊指出，將調閱監視錄影畫面，釐清案發時間，最後呼籲用路人及民眾，遵守交通號誌及良好用路規定，以維護其他用路人及自身安全。（編輯：孫唯容）