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百億投資 統一企業新市物流園區今動土 預計2024完工

▲統一企業集團董事長羅智先( 中)帶領企業主管舉辦動土祈福典禮，祈求工程順利（圖／記者林怡孜攝，2022,02,22）
▲統一企業集團董事長羅智先( 中)帶領企業主管舉辦動土祈福典禮，祈求工程順利（圖／記者林怡孜攝，2022,02,22）

記者林怡孜/台南報導

2022-02-22 16:38:08｜2022-02-22 16:38:17

統一企業持有之統流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達100億元。今(22)日早上由董事長羅智先帶領企業主管舉辦動土祈福典禮，祈求工程順利推展。統一企業集團 新市物流園區樓地板面積達45,700坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓，有別一般物流廠房制式之空間規劃。為了配合屋頂太陽能板，設計出有如大鵬展翅之造型外牆，預期將成為台南極具現代感、特色與話題性的地標建築。預計4月份正式動工興建，計畫於2024年完工並營運。

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統一企業集團董事長羅智先表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，未來將致力於提升與整合本集團的物流事業，讓國人更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。所以計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區。新市物流園區為本計畫之第一案，籌備團隊會如期如質興建完成及營運，以儘速發揮實質功效。

▲統一企業集團董事長羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲一同祈求動土儀式順利、園區工程如期興建（圖／記者林怡孜攝，2022,02,22）
▲統一企業集團董事長羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲一同祈求動土儀式順利、園區工程如期興建（圖／記者林怡孜攝，2022,02,22）
園區將來進駐有捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配)、博客來(網路銷售)、德記洋行(一般通路銷售)、捷盛運輸(多溫層配送)7家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站。將透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區之運行順暢與安全。並設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技的運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務之複合式全智慧物流園區，提供全方位之物流解決方案。


為實現節能低碳之經營理念，除於屋頂設置太陽能板(預估裝置容量2,778KW)外，注重基地綠化，並採用輕量化建築結構、低溫庫透冷回收、低溫車怠速廢氣改善、高效率燈具與空調節能、物流設備節能節電設計、電動運具等規劃。此外，各物流公司亦將透過供應鏈整合、產能調節與支援、共理共配、運能調度與整合等，達到運輸整合之目的，以有效降低CO2排放、減少噪音與肇事之發生。


新市物流園區將引進上千位物流專業人才與物流作業人力，園區B1會設置500坪員工生活專區，引進7-Eleven物流園區形象店、員工餐廳、休閒娛樂設施。也將配置智 FUN 機與City Cafefun機，提供24小時生活機能服務，滿足園區一年365天不間斷物流服務員工生活需求。


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