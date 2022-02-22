百億投資 統一企業新市物流園區今動土 預計2024完工

統一企業 持有之統流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達 100 億元。今 (22) 日早上由董事長羅智先帶領企業主管舉辦動土祈福典禮，祈求工程順利推展。統一企業集團 新市物流園區樓地板面積達 45,700 坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓，有別一般物流廠房制式之空間規劃。為了配合屋頂太陽能板，設計出有如大鵬展翅之造型外牆，預期將成為台南極具現代感、特色與話題性的地標建築。預計 4 月份正式動工興建，計畫於 2024 年完工並營運。

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統一企業集團董事長羅智先表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，未來將致力於提升與整合本集團的物流事業，讓國人更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。所以計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區。新市物流園區為本計畫之第一案，籌備團隊會如期如質興建完成及營運，以儘速發揮實質功效。

▲統一企業集團董事長羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲一同祈求動土儀式順利、園區工程如期興建（圖／記者林怡孜攝，2022,02,22）

園區將來進駐有捷盟行銷 ( 常溫物流 ) 、統昶行銷 ( 低溫物流 ) 、大智通文化行銷 (EC 物流 ) 、統一速達 ( 宅配 ) 、博客來 ( 網路銷售 ) 、德記洋行 ( 一般通路銷售 ) 、捷盛運輸 ( 多溫層配送 ) 等 7 家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站。將透過 AI 影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區之運行順暢與安全。並設置 AS/RS 倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技的運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務之複合式全智慧物流園區，提供全方位之物流解決方案。

為實現節能低碳之經營理念，除於屋頂設置太陽能板 ( 預估裝置容量 2,778KW) 外，注重基地綠化，並採用輕量化建築結構、低溫庫透冷回收、低溫車怠速廢氣改善、高效率燈具與空調節能、物流設備節能節電設計、電動運具等規劃。此外，各物流公司亦將透過供應鏈整合、產能調節與支援、共理共配、運能調度與整合等，達到運輸整合之目的，以有效降低 CO2 排放、減少噪音與肇事之發生。