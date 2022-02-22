疫情終點唯有自然感染？醫曝「兩手段」：不用太悲觀

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「踏上最後一里路，你準備好了沒？」何美鄉提醒，台灣最大的難題是，要如何讓國人離開鎖國門帶來無疫情的安逸，開始面對病毒入侵本土之後的現實面，並應好好施打疫苗、備妥足夠即時診斷量能降低死亡率，政府也要準備好收治確診病患的場所。
對此，黃高彬則認為，理論上疫情控制可透過自然感染產生抗體，但也可透過疫苗施打得到群體免疫，就像是台灣麻疹疫苗施打率超過九成八，不易發生大流行，「一個好的疫情控制應該是用疫苗預防，而不是說一定要感染以後才得到疫情控制」，比較文明做法還是會盡量朝施打疫苗方向進行。
以新冠肺炎傳染力來看，黃高彬評估，疫苗施打率應達到八至九成以上才能控制疫情，但民眾對新冠疫苗仍存疑慮，近期出現緩打潮與疫苗猶豫現象，且並無法規強制要求施打，要讓疫苗施打率提高至接近百分之百「是非常困難的事情」，只能盡量提高疫苗施打率。
在疫苗效期方面，黃高彬解釋，大家都認為新冠疫苗可能要如流感疫苗每年施打，不過目前觀察病毒特性可以發現，新冠肺炎雖有許多變異株，但是最原始的武漢株疫苗至今仍存效果，「我想民眾不用太悲觀」，大致上施打三劑就已經很足夠，待疫情控制後，無須每年都施打，次世代疫苗可看疫情狀況，若依照現今病人減少幅度「還不是派上用場的時候」。
黃高彬提到，根據統計，美國已有三千萬人感染Omicron，依照華盛頓大學調查，美國已有七成三的人有對抗Omicron的抗體，預估三月更可超過八成，比例越高意即可感染的宿主就越少，越不容易發生大流行，所以當疫苗施打人數與自然感染人數接近人口總人數時，「疫情就可能被控制下來」。
黃高彬進一步解釋，新冠疫苗可以分為感染、重症、死亡三個階段，現今施打三劑疫苗可以有效避免重症與死亡達到九成，但要不被感染較為困難，因此之後疫苗研發要朝向預防感染改進，另一個重中之重是藥物治療，像是研發對付流感的口服藥物克流感，若能有適當藥物治療再配合疫苗施打，「疫情控制下來是指日可待的」。
疫情收尾階段，黃高彬直言，台灣只有兩萬多人感染，其他兩千多萬人都未曾感染，需要仰賴疫苗保護，因此最好的準備就是要提高疫苗施打率，不論未來是要開放國門、或是國人想出國旅遊都能較為安心。
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